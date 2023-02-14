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В Сети высмеяли Кадырова, который показал пропагандистке Скабеевой «трофейный пистолет Гитлера»

  • 14.02.2023, 12:13
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В Сети высмеяли Кадырова, который показал пропагандистке Скабеевой «трофейный пистолет Гитлера»

Кадыровцы штурмовали рейхсканцелярию?

В интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой глава Чечни Рамзан Кадыров с гордостью продемонстрировал «трофейный пистолет, из которого застрелился Гитлер». В Сети высмеяли российского ставленника.

Кадыров заявил, что пистолет ему его «привезли командиры».

В Сети иронизируют, что «командиры Кадырова лично штурмовали рейхсканцелярию и захватили ценный артефакт».

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