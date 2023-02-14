В Сети высмеяли Кадырова, который показал пропагандистке Скабеевой «трофейный пистолет Гитлера»
- 14.02.2023, 12:13
- 8,680
Кадыровцы штурмовали рейхсканцелярию?
В интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой глава Чечни Рамзан Кадыров с гордостью продемонстрировал «трофейный пистолет, из которого застрелился Гитлер». В Сети высмеяли российского ставленника.
Кадыров заявил, что пистолет ему его «привезли командиры».
В Сети иронизируют, что «командиры Кадырова лично штурмовали рейхсканцелярию и захватили ценный артефакт».