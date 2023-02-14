Сервис tabletka.by для поиска лекарств недоступен уже несколько дней

Сервис tabletka.by для поиска лекарств недоступен уже несколько дней5
- 14.02.2023, 12:22
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Узнали причину.
Сайт и приложение сервиса tabletka.by недоступны с 13 февраля — об этом в редакцию «Зеркала» написали читатели. Узнали причину.
В техподдержке tabletka.by подтвердили, что сайт недоступен.
— Произошла вирусная атака на сайт, наши специалисты занимаются восстановлением. Пока сроки неизвестны. Собираются в ближайшее время уточнить.
— То есть заработает ли сегодня-завтра, пока непонятно?
— Да.
— А это хакерская атака, получается?
— Все прямо серьезно, да.
Сервис tabletka.by работает в Беларуси с 2010 года. Сайт предоставляет информацию о наличии лекарств в более чем четырех тысячах белорусских аптек.