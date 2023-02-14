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Сервис tabletka.by для поиска лекарств недоступен уже несколько дней

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  • 14.02.2023, 12:22
  • 7,140
Сервис tabletka.by для поиска лекарств недоступен уже несколько дней

Узнали причину.

Сайт и приложение сервиса tabletka.by недоступны с 13 февраля — об этом в редакцию «Зеркала» написали читатели. Узнали причину.

В техподдержке tabletka.by подтвердили, что сайт недоступен.

— Произошла вирусная атака на сайт, наши специалисты занимаются восстановлением. Пока сроки неизвестны. Собираются в ближайшее время уточнить.

— То есть заработает ли сегодня-завтра, пока непонятно?

— Да.

— А это хакерская атака, получается?

— Все прямо серьезно, да.

Сервис tabletka.by работает в Беларуси с 2010 года. Сайт предоставляет информацию о наличии лекарств в более чем четырех тысячах белорусских аптек.

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