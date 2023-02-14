Чего ждать от февральского «Рамштайна»? 3 Максим Яли

14.02.2023, 12:28

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Фото: Getty Images

Обсуждать передачу самолетов, безусловно, будут.

Естественно, всех украинцев волнует вопрос предоставления ВСУ военной авиации от союзников.

Этого точно не произойдет 14-15 февраля. Слишком сложный вопрос, где много «подводных камней» и просто страха, что это спровоцирует эскалацию со стороны РФ.

Вспомним, сколько времени понадобилось для того, чтобы западные союзники «созрели» для формирования «танковой коалиции».

Она была создана только после того, как администрация Байдена приняла символическое решение о передаче «Абрамсов». Которых ждать придется еще минимум полгода.

Обсуждать передачу самолетов , безусловно, будут. Искать механизмы. Первыми «ласточками» тут стоит ожидать поставки советских самолетов из Польши и Словакии. Об этом переговоры уже активно идут.

Но это, скорее всего, будет «вишенкой на торте» во время визита Байдена в Польшу приуроченному к годовщине полномасштабной войны. И это по оптимистическому сценарию.

Здесь, как и в случае с танками, все боятся стать первыми и необходимо формирование «круговой поруки». То есть чтобы сразу минимум пять-шесть государств согласились на поставки.

Есть надежда, что, как и в случае с танками, в перспективе таким «ледоколом» станет Великобритания.

Сейчас же важнее скоординировать усилия по поставкам в Украину тех же танков. Потому как некоторые страны заявили лишь о готовности их поставлять, но конкретных решений еще не приняли.

Но процесс идет.

И это все равно касается контрнаступления, которое начнется в лучшем случае во второй половине апреля, если исходить из заявленных дат первых поставок «Леопардов» в Украину. Так же необходимо учитывать мартовскую «распутицу».

В ближайший же месяц-полтора гораздо важнее сдержать наступление оккупационных войск.

Даже на тех направлениях в Донецкой и Луганской областях, где сейчас идут наиболее интенсивные бои, остро чувствуется недостаток боеприпасов для артиллерии. И даже элементарных минометов не хватает.

Об этом наверняка будут говорить и хочется надеяться, что будут приняты решения. Хотя острая нехватка боеприпасов не компенсируется пока темпами их производства на Западе.

Так что не стоит ожидать каких-то прорывных решений.

Также стоит учитывать, что далеко не все договоренности озвучиваются публично.

Что абсолютно верно в условиях войны. Потому как обязательно используется врагом для корректировки своих планов.

Вполне допускаю, что определенные приятные «сюрпризы» произойдут уже в период 22-24 февраля. В том числе в глубоком тылу России или Крыма, как это было летом прошлого года.

Так что спокойно относимся к новостям из «Рамштайна».

Ожидать, что после танков нам тут же дадут и авиацию - весьма наивно, учитывая сложность переговорного и бюрократического процесса.

Максим Яли, «Фейсбук»

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