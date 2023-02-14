Оппозиционер из Казахстана о заявлении Лукашенко: Старый идиот, ОДКБ ждет развал 5 14.02.2023, 12:40

8,974

Диктатор видит тотальный разгром России в Украине.

Казахстанский оппозиционер Арман Шораев обратился к Лукашенко. Диктатор заявил, что страны ОДКБ не смогут «отсидеться» во время войны в Украине.

Шораев опубликовал обращение «русский военный корабль Лукашенко - иди далеко»:

«Друзья, после маразматических заявлений Лукашенко, который на самом деле проиграл последние выборы, о том, что Казахстан и другие страны ОДКБ не должны оставаться в стороне во время войны в Украине, я думаю, что у нашей страны не остается никакого другого выбора, кроме как выйти из этой организации».

Шораев отметил, что ОДКБ «превратилась в клуб диктаторов».

«Лукашенко прекрасно понимает, что Россию ждет тотальный разгром в Украине. По итогам войны, он, как и Путин, окажется на скамье подсудимых. Теперь, когда запахло жареным, Лукашенко начинает поучать генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова о том, как Казахстан должен себя вести», - считает общественный деятель.

Кроме того, он предположил, что ОДКБ в ближайшие годы распадется.

«Слушай, идиот ты старый, ОДКБ в ближайшие год-два ждет полный развал. В организации есть страны, которые имеют друг к другу территориальные претензии, воюют между собой. Я говорю о Кыргызстане и Таджикистан», - заключил он.

Ранее сайт Charter97.org приводил мнение экс-посла Армении в России Степана Григоряна. Армянский дипломат считает, что Лукашенко не просто так заговорил о помощи ОДКБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».