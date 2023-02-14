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Страшная авария под Речицей: «Шкода» влетела в лося

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  • 14.02.2023, 12:52
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Страшная авария под Речицей: «Шкода» влетела в лося

Пассажир погиб на месте.

Под Речицей случилась страшная авария со смертельным исходом. Автомобиль «Шкода» влетел в лося.

Происшествие случилось 13 февраля около 19.10. По информации ГАИ, 21-летний водитель «Шкода» ехал по трассе Р82 Октябрьский — Паричи — Речица и на 116-м километре дороги сбил внезапно выбежавшего на проезжую часть лося.

В результате ДТП 47-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, а водитель с телесными повреждениями госпитализирован в реанимацию. Животное пало.

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