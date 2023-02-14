Военный эксперт: Российские морпехи оказались отнюдь не элитными 6 14.02.2023, 12:58

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Алексей Гетьман объяснил причину провала россиян под Угледаром.

Бригада российской морской пехоты, которую Вооруженные силы Украины разгромили под Угледаром в Донецкой области, только на бумаге считается элитной, но на самом деле укомплектована неопытными новобранцами.

Об этом ТСН рассказал украинский военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

- С Дальнего Востока 155-я бригада морской пехоты. Там остались военнослужащие, имеющие определенную профессию — их тренировали, это профессиональные военнослужащие, хоть чему-то они научились. Но сделать морского котика из парня, которому 18 лет, даже в кино невозможно, а в жизни и подавно.Поэтому на бумаге это мощная сила — это спецназ, элита. А на самом деле — начинается обстрел, штурмовая группа идет, ее обстреливают, из этой самой 155 бригады, она не рассредоточивается, не прячется в складках местности, а достает лопаты, начинает мерзлую почву копать, чтобы вырыть себе окоп. Это значит, что люди просто к войне не готовы. Это нам на пользу, пусть таких дальше посылают, — рассказал он.

russian defense minister Shoigu: "Currently, combat operations in the Vuhledar area are going successfully."



So true. pic.twitter.com/oCxcRRwK2l — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 10, 2023

Как подчеркнул эксперт, «задача ВСУ — обескровливать врага в этих боях и сделать его почти небоеспособным, чтобы наше контрнаступление было удачным».

Напомним, под Угледаром ВСУ уничтожили большую колонну российской техники, которая штурмовала украинские позиции. Видео попало в Сеть.

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