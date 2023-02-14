70-летнему политзаключенному добавили еще полгода лишения свободы по новому делу 1 14.02.2023, 13:19

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Василий Демидович

Василия Демидовича также оштрафовали.

В суде Дзержинского района 13 февраля озвучили приговор 70-летнему пенсионеру из Несвижа Василию Демидовичу — один год лишения свободы со штрафом в размере 30 базовых величин, сообщает «Вясна». Поскольку раньше политзаключенного уже осудили к шести годам лишения свободы, путем частичного сложения наказаний, окончательно его осудили к шести с половиной годам колонии в условиях усиленного режима и штрафу в размере 2 710 рублей.

На этот раз его обвинили по ст. 369 Уголовного кодекса («оскорбление представителя власти»). В конце июня КГБ внес Василия в «террористический список» — на данный момент он самый пожилой белорус-«террорист». Из-за этого ему нельзя делать денежные переводы, а поддерживать Василия некому. За решеткой пенсионера удерживают уже примерно год.

Василия Демидовича задержали, предположительно, в феврале 2022 года и поместили под стражу. Известно, что 9 февраля прошлого года над ним состоялся суд по административному делу за «распространение экстремистских материалов» (ст. 19.11 КоАП). Его признали виновным в репостах c «экстремистского» канала «Каратели Беларуси» и назначили ему 25 базовых величин штрафа (800 рублей).

В августе 2022 года в Гродно над ним начался суд по первому уголовному делу. Тогда его обвинили по четырем статьям Уголовного кодекса: ст. 369 («оскорбление представителя власти»); ст. 391 («оскорбление судьи либо народного заседателя в связи с осуществлением им правосудия»); ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко») и ч. 1 ст. 13 и ч.1 ст. 293 («подготовка к организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением представителям власти»).

В итоге, суд Ленинского района Гродно 1 сентября назначил Демидовичу шесть лет колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 50 базовых величин (1 600 рублей). С обвиняемого также в пользу потерпевших взыскана денежная компенсация морального вреда на общую сумму 32 000 белорусских рублей.

С 23 ноября 2022 года Василия поместили под стражу уже в рамках нового уголовного дела по ст. 369 УК («оскорбление представителя власти»). 31 января в суде Дзержинского района состоялось первое заседание по делу Василия. Судья Роман Крылович 13 февраля озвучил приговор пенсионеру — один год лишения свободы со штрафом в размере 30 базовых величин (1 110 рублей), а путем частичного сложения наказаний окончательно его осудили к шести с половиной годам колонии в условиях усиленного режима и штрафу в размере 2 710 рублей.

Что известно о нем?

Василий Демидович родился в 1952 году в деревне Стальбовщина Узденского района Минской области. С 1971 по 1973 год Василий служил в армии, проходил обучение в элитных на то время десантных войсках, в инженерно-саперной части 11932, которая базировались в Литве, в поселке Гайжуны.

Мужчина долгое время жил в России, в Новгородской области. Там он работал юрисконсультом, имел адвокатскую лицензию и до сих пор находится в списках «Адвокатской палаты г. Москвы». Уже в 2013 году он работал юрисконсультом в Минске, но затем снова какое-то время жил в России — на 2017 год он работал юрисконсультом в подмосковной Коломне.

На День Воли 2021 года Василия задержали за то, что вывесил на своем доме в Несвиже бело-красно-белый флаг. Тогда его осудили по ст. 24.23 КоАП и отправили на «сутки». На своей странице в социальных сетях Василий пишет по-белорусски.

В связи с тем, что политзаключенного включили в «список террористов», ему нельзя делать денежные переводы. Кроме того, у Василия нет родственников, которые могли бы его поддерживать.

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