Семь позитивных фильмов для просмотра в День святого Валентина 1 14.02.2023, 13:26

Эти фильмы вызовут целый спектр эмоций.

День святого Валентина - это повод не только для романтического ужина, но и для просмотра любимого фильма в обнимку. «Униан» составил подборку из семи добрых фильмов о любви.

«Правила съема: метод Хитча»

Легкий романтический фильм. У Хитча все под контролем - он, как никто другой, знает, как обольстить женщину. Поэтому и заработал себе славу элитной манхэттенской свахи. За очень нескромный гонорар Хитч учит мужчин, как добиваться внимания от женщин. Ситуация выходит из-под контроля в тот момент, когда появляется журналистка, готовая разоблачить его бизнес…

«Интуиция»

Романтика может быть повсюду, даже в обычном супермаркете. Джон и Кейт просто одновременно потянулись за парой перчаток, а нашли… Нет, ничего тогда они не нашли. Мужчина скоро женится, а у девушки тоже есть жених. Но есть нечто, не дающее им забыть друг друга... Интуиция? А может быть, это просто судьба?..

«Счастливого Рождества»

Кейт работает в магазине подарков, постоянно получает замечания от начальника и выпивает. Ее раздражают все и вся, а она раздражает всех. Хотя такой девушка была не всегда: год назад Кейт пережила болезнь и чуть не умерла. Но перед этим Рождеством она встретит парня, который сможет исцелить ее душу.

«Только если»

Романтическая мелодрама, под которую вы точно будете плакать. Но она стоит того, чтобы ее посмотреть. Саманта - музыкант, красивая, эмоциональная и влюбленная в Яна. Он - весь в делах и практически женат на своей работе. Это разрушает их отношения. Все меняет трагическая случайность - нелепая автокатастрофа уносит жизнь Саманты. Ян понимает, что он потерял в своей жизни… Если бы только можно было все вернуть. И судьба предоставляет ему этот шанс.

«Второй шанс на любовь»

С тех пор, как у Аннабель умер муж, прошло около года. Впервые в жизни женщина отправляется за границу, чтобы посетить 20 стран, которые до этого видела только в кино. Она прибывает в Шотландию и поселяется в небольшой гостинице, в старинном имении. Владелец заведения Говард также недавно овдовел. Может быть, эти двое встретились не просто так?

«Дом у озера»

Еще один романтический фильм, который понравится любителям закрученных сюжетов и мистики. Любовный роман начинается в переписке между молодым человеком и девушкой, которые в разное время снимают один и тот же дом - у озера. И вроде как ничего особенного не происходит, но выясняется, что письма попадают к ним сквозь время - из прошлого в будущее и обратно…

«Дыши»

Трогательная и в то же время смешная биографическая драма о человеке, который вынужден жить на аппарате искусственного дыхания. Молодая пара, Робин и Диана, полны планов на будущее. Однако, вскоре после беременности Дианы, Робин заболевает полиомиелитом. Вирус почти полностью парализует его, и врачи уверяют Диану, что болезнь неизлечима и что Робин должен провести свои последние дни в больнице. Но ее любовь сильнее любого диагноза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».