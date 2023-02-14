Доллар и евро подорожали до максимума за 10 месяцев 14.02.2023, 13:41

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Российский рубль опустился.

Сегодня, 14 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи евро и доллар подорожали.

По итогам торгов, курс доллара вырос на 0,14% — до 2,7758 рубля.

Курс евро подорожал на 1,09% — до 2,9973 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,15% — до 3,7763 рубля за 100 российских рублей.

Курс юаня вырос на 0,48% — до 4,0904 рубля за 10 юаней.

Как отметили banki24.by, доллар и евро закрепились на максимуме за 10 месяцев, а российский рубль опустился на минимум почти за 9,5 месяцев.

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