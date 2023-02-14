Ольга Романова: ЧВК «Вагнера» добивает зэков под Бахмутом и будет уходить в Африку 1 14.02.2023, 13:50

«Вагнеровцы» понесли колоссальные потери.

Российская частная военная компания «Вагнера» перестал набирать заключенных, будет сворачиваться и из-под Бахмута Донецкой области уходить в Африку. У нее колоссальные потери - из 50 тысяч завербованных потери всякого рода составляют 40 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой.

- Мы наблюдаем каждый день с 1 февраля, что «пригоженцев» и ЧВК «Вагнера» нет на российских зонах. Еще продолжают ехать этапы из Иркутской области, которые были в конце января отправлены в Ростов, это тоже ЧВК «Вагнера», но я не уверена, что они приедут именно в ЧВК, а там не будет Министерства обороны РФ. Из зоны они ушли, в зоны их не пускают, - рассказала она.

По словам Романовой, ЧВК «Вагнера» за это время удалось завербовать 50 тысяч заключенных.

«Из них боевые и небоевые потери почти 40 тысяч», - добавила она.

В частности, по словам Романовой, в одной из колоний Кемеровской области из 105 завербованных 9 ноября осталось в живых лишь 16 человек.

«Это в ноябре их забрали, к январю осталось 10%, ну чуть побольше 15% их осталось. Тех, кого забрали в июне, в июле, в августе, их совсем нет», - добавила Романова.

По ее мнению, ЧВК «Вагнера» перестала набирать заключенных.

«Вагнер» перестал набирать «зэков». Думаю, сейчас под Бахмутом он добивает оставшихся заключенных и будет сворачиваться и уходить в Африку, - констатировала она.

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