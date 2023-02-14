Российские регионы создают второй фронт против Мордора 23 Александр Кирш

14.02.2023, 14:00

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Никто не хочет умирать за Путина.

Кенигсберг, Петербург, Урал, Сибирь и Кубань собираются выйти из состава РФ, для чего будут инициировать соответствующие онлайн-референдумы, о чем их представители и заявили, собравшись в здании Европарламента.

Кое-где уже сообщают и о готовности присоединиться к процессу ряда других экономически самостоятельных субъектов РФ, а также о намерении воевать с россией на стороне Украины и обратиться за поддержкой не только к ЕС, но и к НАТО.

Впрочем, даже не воюя непосредственно на стороне Украины, дерзкие антимосковские регионы будут оттягивать на себя часть российской армии, чем, безусловно, помогут ВСУ.

Логика «мятежников» ясна: чем гибнуть за Путина на чужбине, лучше воевать за свободу у себя дома, защищая родной край от кремлевских поработителей.

Серьезность намерений вытекает и из этой совершенно естественной логики, и уже просто из того, в каком именно помещении состоялся форум отважных. Не стоит все это недооценивать: даже организаторы предстоящих волнений могут не до конца осознавать, какую мощную силу будят, и уж как минимум — сокращению темпов мобилизации эти акции поспособствуют наверняка, чем тоже помогут Украине.

Принцип территориальной целостности страны на оркостан перестал распространяться сразу, как только Россия стала пытаться нарушить целостность Украины: нельзя одному и тому же государству важнейшие принципы международного права «тут помнить, а тут не помнить», следуя поочередно то Заключительному акту Совещания в Хельсинки-1975, то традициям Чингисхана и Гитлера, как это делают в Мордоре.

Для Запада же (без согласия которого ничего бы в этом здании состояться не смогло) здесь важна явная ориентация представителей регионов на Цивилизацию, каковое единство ему следует и в дальнейшем укреплять, развивая самые разнообразные формы взаимополезных контактов.

В России, проводя референдумы на временно захваченных украинских территориях, таки открыли ящик Пандоры, содержимое которого на нее же и перекинулось. Борьба может оказаться нешуточной: столь благоприятное потенциальное соотношение сил, которое в российских регионах, жаждущих самостоятельности, может сложиться сегодня, когда армия отвлечена на другие цели, в дальнейшем уже вряд ли сложится, а когда работает принцип «или сейчас, или никогда», получается то, что никогда бы больше не получилось.

Задача всех заинтересованных сторон — выжать из данного уникального момента максимум, не дав вполне реальному процессу утонуть в проволочках. Второй фронт поможет и Украине, и свободолюбивым народам России, не желающим служить оркам и быть у них пушечным мясом.

Справочно: Кенигсберг и Петербург понимаются вместе с областями — соответственно «калининградской» и почти всей «ленинградской» (Ингрией), составы остальных регионов, участвующих в самоопределении, — с центрами в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре — уточняются.

Александр Кирш, «Обозреватель»

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