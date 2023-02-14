Гродненские перевозчики подняли цены на билеты в Польшу 1 14.02.2023, 14:09

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Место в маршрутке подорожало на треть.

Некоторые частные перевозчики, которые возили жителей Гродно в Польшу, после закрытия пункта погранперехода Бобровники-Берестовица подняли цены на свои услуги. Место в маршрутке подорожало на 20 рублей и теперь стоит 80 рублей, пишет «Ганцавічскі час».

В одной из гродненских компаний журналистам рассказали, что после закрытия «Бобровников» возить пассажиров в Польшу стали через Литву. «Вчера выехали первый раз в 20 вечера. Сегодня в 4 были у литовцев. А сколько они будут держать — вопрос», — рассказал представитель компании-перевозчика. Там напомнили, что на литовской границе легковые автомобили и маршрутные микроавтобусы стоят в общей очереди, «нету разделения, как у поляков».

Насколько увеличится время поездки, гродненские перевозчики пока сказать не могут. Ехать в Польшу через Брест они не готовы, говорят, далеко и «там своих хватает».

Как писал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу рабоу.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьски.

«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего уведомления с 10 февраля этого года с 12:00 движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», — сказал он.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

В Гродненской области теперь не остается пограничных переходов с Польшей. Пункт пропуска «Брузги — Кузница» был закрыт во время кризиса нелегальных мигрантов в 2021 году.

Теперь жители Гродненской области, из-за политики режима Лукашенко, должны ехать в Польшу или через Брестскую область, или через пропуски на границе с Литвой («Бенякони», «Привалка»).

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