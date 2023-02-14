Украинский разведчик рассказал, как различить двойников Путина 6 14.02.2023, 14:21

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Глава Кремля боится покушения.

Председатель Службы внешней разведки Украины в 2020–2021 годах, заместитель главы Администрации Президента Украины в 2016–2019 годах, начальник ГУР Минобороны Украины в 2015–2016 годах, председатель департамента контрразведки СБУ в 2014–2015 годах Валерий Кондратюк рассказал в интервью «Гордону», как различать двойников Путина:

– Вы знаете, сам, наверное, Путин понимает, что, по сути, он единственный, кто не только принял решение про эту «операцию», но и единственный человек, который сейчас стоит перед началом или теоретической возможностью начала третьей мировой войны. И, безусловно, он это понимает – что он в этой ситуации является целью номер один. И, безусловно, его службы безопасности принимают необходимые меры для его охраны.

Если вы посмотрите на видео его встречи с близким окружением, тем же министром [обороны Сергеем] Шойгу, – это очень длинный стол. И мне кажется, что за вот этим столом, на этом расстоянии, и есть настоящий Путин. А там, где непосредственно он жмет руку и находится в большом окружении людей, – это те люди, которые должны создать, скажем так, условия, при которых покушения или другие риски для его здоровья – заражения или вирусы и так далее – делаются невозможными. Вот там используются такие люди, которые делают какие-то публичные вещи, а сам Путин в это время находится где-то в другом месте.

Как писал сайт Charter97.org, глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что у Путина есть не менее трех двойников.

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