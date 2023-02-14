В Жодино начался новый суд над Сергеем Тихановским 7 14.02.2023, 14:21

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Политзаключенного обвиняют в «злостном неповиновении требованиям администрации тюрьмы».

Новое дело против политзаключенного блогера Сергея Тихановского завели по ч. 2 ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации тюрьмы»).

Как сообщает «Вясна», по данным следствия, Тихановский во время отбывания наказания якобы «систематически допускал неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения, провоцировал конфликты, в том числе с сокамерниками. За это неоднократно имел взыскания».

Рассмотрение нового дела против политзаключенного началось сегодн], 14 февраля, в 10 часов. Процесс ведет судья Иван Гринкевич из суда города Жодино Минской области.

В августе политзаключенному, осужденному на 18 лет колонии, усилили наказание и перевели в Жодино на тюремный режим. Там его непрерывно помещали в штрафной изолятор (СИЗО).

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