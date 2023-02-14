«Хотите - увольняйте по статье» 5 14.02.2023, 14:48

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Продавец сетевого магазина - о своих обязанностях и доходах.

Экс-продавец магазина честно рассказала «Зеркалу» о своих обязанностях и доходах.

Марина восемь месяцев трудилась продавцом в сетевом магазине, который торговал бытовой химией и косметикой. Впечатления у девушки остались негативные, потому что продавцам приходилось работать больше положенного, а зарплата не радовала — с премией выходило максимум 1000 рублей.

По словам Марины, график работы у них был очень неудобным — расписание хоть и утверждали в конце месяца, но потом по несколько раз его меняли. Из-за этого невозможно строить планы на выходные.

Продавцов в магазине не хватало — вместо трех человек на смене всегда были два. Они следили за торговым залом, вытаскивали товар из кладовки и заполняли им полки, рассчитывали покупателей на кассе, принимали товар, раз в неделю делали мини-инвентаризацию.

У сотрудниц был час на отдых, некоторые дробили его на небольшие перерывы — для перекуров или приема пищи, но кто-то на обед не ходил вообще. По словам Марины, если сотрудник уходил поесть, то заведующая требовала, чтобы тот садился за столом с компьютером, а заодно следил за посетителями через монитор, куда выводилось изображение с камер видеонаблюдения, — «чтобы не проморгать вора».

— Самым «любимым» у нас была переоценка, во время нее надо полностью менять ценники. Сперва мы их забирали домой и там разрезали — на это уходил не один час, а эту работу не оплачивали. Для их замены на работу надо было приходить на час раньше и уходить позже. Когда поднимался вопрос оплаты этого времени, то нам на повышенных тонах сообщалось, что это наша обязанность.

Девушка решила уволиться, но из-за нехватки кадров сделать это оказалось непросто. В мае она предупредила заведующую магазина, что будет работать максимум до июля. Та заявила, что если Марина найдет себе замену, то ее отпустят.

— В итоге я уволилась лишь осенью, когда заявила, что уезжаю в Польшу и на работу выходить не буду, мол, хотите — увольняйте по статье.

Марина действительно уехала в Польшу, а спустя полгода после увольнения на ее адрес в Минске пришло письмо, где сообщалось, что по итогам инвентаризации за прошлый год была обнаружена недостача и она должна заплатить более 200 рублей. Остальным уволившимся сотрудникам пришли такие же письма. Девушка выплатила эти деньги по одной причине — чтобы никто не тревожил ее родственников.

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