ВСУ получили два украинских дрона Raybird-3 3 14.02.2023, 14:52

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Они помогут при контрнаступлении.

Украинские бойцы получили два беспилотных авиационных комплекса Raybird-3, которые способны преодолевать до 2500 км, залетать в тыл врага и работать, несмотря на радиоэлектронную борьбу. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Дрон Raybird-3 рассчитан на дальнюю разведку. Основным преимуществом комплекса является продолжительность полета.

Продолжительность полета составляет 18-24 часа. Высота полета - до 4500 м. Автономный режим полета - 2500 км. Таким образом, беспилотник может проводить глубокую разведку на 1200 км вглубь врага и при этом возвращаться назад.

З Raybird-3 хорошо проявил себя во время контрнаступления в Харьковской области. Оккупанты пытались сбить дрон из комплекса БУК возле Балаклеи. Но не смогли. Raybird-3 не только спасся от атаки, а проследил за вражеским комплексом, который уехал на перезарядку. Далее дрон передал координаты артиллеристам. А они хорошо отработали по складу боеприпасов оккупантов, - отметил Федоров.

Он уверен, что беспилотники помогут военным во время предстоящего контрнаступления.

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