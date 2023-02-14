«С этой подлой властью нельзя иметь дел» 7 14.02.2023, 15:12

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Что думают белорусы о комиссии по возвращению.

EX-PRESS.BY спросил у белорусов за рубежом, доверяют ли они комиссии, которую собрали для возвращения на родину? Не планируют ли обратиться туда? Собираются ли каяться и в чем?

Наталья:

— Члены комиссии — уже такие «национальные герои», что по количеству мемов в интернете давно обогнали черепашек-ниндзя и Хаги-Ваги и компанию. Ну как же не доверять такой компании?

Ну, будете у нас на Колыме, заходите! Нет, спасибо. Лучше уж вы к нам. Ой, простите. Санкции не пускают. Ну и правильно. Чего же зубами у границы стучать? Там и так в радиусе 10 км плотная толпа желающих вернуться.

А если серьёзно, то когда я проходила собеседование в Управлении по делам иностранцев, рассказывала про запрос по месту работы из КГБ за членство в независимом профсоюзе. И нечаянно услышала то, что пробормотал, пряча глаза, офицер, проводивший собеседование: Слава Богу, мы живём в европейской стране!» Простите, перевод может быть неточным, но смысл был таким.

Собираюсь ли я возвращаться? Нет. Я не хочу жить в концлагере. Особенно после того, как я смогла из него вырваться.

Так что членам комиссии я желаю удачи. Им предстоит трудная работа — найти мифических возвращенцев, желательно, в больших количествах. Не удивлюсь, если одним из обязательных условий для возвращения станет покаяльное видео.

И если так и случится с теми, с кем записывают покаяльное видео: «Никто вас за это не осуждает». Все всё понимают. В концлагере главное — это выжить.

Игорь:

— Это смешно — какая-то комиссия странная. Зачем она? Что это даст мне, если я захочу вернуться? Просто даже страшно подумать про этот чудовищный дебилизм, с которым такую комиссию придумали и распиарили. Думаю, сейчас срочно подбирают кадры — надо же по телеку показать, как хоть кто-то поверил.

Евгений:

— В стране каждый день задержания и террор, а кто-то возьмет и туда вернется. Это потрясающе! Чем только думают те, кто это придумал? Возвращения не может быть, так как человек, который сюда, в Европу, попал, уже дышит свободно...

Валентина:

— У меня мама в Беларуси, одна. И я часто думаю о возвращении к ней. И понимаю: нет, нельзя. С этой подлой властью нельзя иметь дел. Можно оказаться в плену и вообще ничего не знать друг о друге. Сейчас мы с мамой хотя бы каждый день разговариваем, и мне как-то удается решать ее вопросы бытовые с помощью друзей. Нельзя верить сатане.

Александр:

— Я вернусь в Беларусь, как только будет возможность. Но не при режиме. Я не камикадзе и не верю никому там. Там, по ходу, будет выжженное поле, когда мы вернемся... Каждый день режим разрушает страну.

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