«Закончилась бравада и иллюзии, что в Киев можно приехать в парадной форме» 4 14.02.2023, 15:14

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Олеся Яхно

Политолог рассказала, как за год изменились настроения среди россиян.

Российское издание «Досье» сообщило, что Путин начал передвигаться по стране бронепоездом, ранее журналисты писали, что вокруг резиденций главы Кремля появились ПВО. Зачем глава Кремля прибегает к таким методам защиты?

На вопросы сайта Charter97.org ответила украинский политолог и журналист Олеся Яхно.

— Это говорит о том, что никакой другой позиции и стратегии, кроме войны, на сегодня у России и Путина нет. Все эти действия носят и пропагандистский характер, потому что Россия преподносит это не как войну против Украины, а как войну Запада против РФ. Так Кремль пытается хоть как-то оправдаться, почему российские граждане должны идти умирать на чужую территорию. Эти бронепоезда и установление ПВО в публичной плоскости подаются как защитные меры. Якобы не Россия напала и ведет войну, а Россия обороняется от стран НАТО, которые с территории Украины пытаются ее захватить.

Такое своеобразное пропагандистское впаривание глубинному народу РФ. Думаю, что тема мнимого нападения Запада на Россию будет только нарастать. Они не могут по-другому объяснить, почему проигрывают Украине. Поэтому будут рассказывать, что это все Запад. Мы знаем, что на 22 февраля запланирован очередной митинг Путина в Лужниках с реконструкцией каких-то исторических событий. Подобное мероприятие подтверждает пропагандистскую составляющую.

С другой стороны, есть и военная логика. Россия на данный момент активизировала свои военные действия, в частности — на востоке Украины, это район Лимана, Бахмута, Луганской области. Кремль пользуется тем, что в Украину пока не поступили наступательные виды современного вооружения. На Западе говорят, что имеет смысл начинать контрнаступление, когда будут эти вооружения и системы ПВО, позволяющие защищать небо. Плюс украинские военные проходят сейчас обучение, которое займет около трех недель. Поэтому сейчас Россия пытается отвоевать те территории, которые Украина вернула в ходе осеннего контрнаступления. В Кремле понимают, что Украина получит наступательное оружие и перейдет к активным действиям. Самые большие битвы и на востоке, и на юге еще впереди.

Запад хоть и боится ядерных рисков, но все равно там звучат такие версии, что нет нерискованного выхода из этой войны. Если не дать Украине вооружения, то это означает не просто отказ нести ответственность в определенный момент истории. Это также покажет, что ядерное государство, такое как Россия, может вообще в любой точке мира устроить войну. Если дать сразу все виды вооружения, то есть риск, что Россия может применить ядерное оружие. Тогда боевые действия именно в военном плане станут шире.

Есть и третий вариант, он, конечно, самый болезненный для украинцев, – это медленная война, когда жертвы и борьба происходит за счет Украины, хоть и при военной и финансовой поддержке Запада. Если взять численность населения и отношение к своим гражданам, то в каких-то битвах Россия берет просто количеством, когда солдат фактически бросают на убой.

При всем понимании рисков использования ядерного оружия, на Западе все равно постепенно формируется определенный консенсус. Он касается того, что Украина должна вернуть все территории востока и юга, вплоть до Крыма

В России также понимают, что самые большие битвы еще впереди, поэтому начинается риторика, с одной стороны — показывающая трусость, а с другой стороны, что война продолжается. Поэтому в пропагандистском смысле они пытаются показать, что не являются агрессором, а что Россия якобы защищается от посягательств на свой суверенитет. Это является абсолютной ложью, но другого объяснения у них нет.

— Как за почти год войны изменился образ войны и Путина в глазах россиян?

— Стало больше реалистичности в плане военной оценки. Мне кажется, что в России увидели реальный потенциал их армии, к каким войнам она готова или не готова. Россияне увидели реальный потенциал и украинской армии, что Украина готова самоотверженно защищать свою территорию мотивации страхом, которая зачастую присуще гражданам РФ.

Также Запад продемонстрировал единство, несмотря на все сложности. Поэтому российская армия изменила тактику. Уже нет такого, что «Киев возьмем за три дня и любой другой город за один». Мы видим, как долго длятся попытки захватить Бахмут, сорокатысячный город, который, видимо, имеет для России некое значение с точки зрения логистики. В этом смысле тактика изменилась, то есть Россия уже не концентрируется по всем направлениям. Они пытаются взять отдельный участок, например — восток, туда направляют все усилия, включая так называемых смертников, которые набирает ЧВК «Вагнера» из заключенных. Их фактически просто бросают на убой. В этом плане реалистичной оценки стало больше.

Даже невоенный человек может заметить, что Россия изменила тактику. Когда они пугают всеобщим нападением, то это подразумевает в своем большинстве ракетные обстрелы, отвлекающие маневры, чтобы наша ПВО изнашивалось, чтобы мы распределяли силы, понимая, что угроза может быть с разных сторон. Кремль сейчас использует тактику малых шагов, постепенного захватывания село за селом, городок за городком на отдельных направлениях.

В политическом смысле в России есть понимание, что это тупиковая война, но альтернативы все равно нет. В РФ в 2024-м году будут выборы. Пусть они носят чисто формальный характер, но все равно, это какая-то конкуренция внутри элит за то, кто и на что будет больше влиять. В этом смысле война, несмотря на то, что это тупиковая линия, никуда не исчезнет. Думаю, что в России просто делают ставку на то, что Запад может частично переключить внимание на свои выборы (в 2024-м году будут выборы и в США), а также на то, что Украина устанет от этой войны чисто по количественному признаку.

Конечно, той бравады уже нет, как и той иллюзии, что можно легко в парадной форме заехать в Киев или любой другой город. Мы видим, что даже на востоке и юге Украины им не так просто удержать оккупированные города. Однако другой альтернативы, кроме войны, ее на сегодняшний день в России тоже нет. Видимо, только военная победа Украины может как-то другие линии включить. Именно поэтому на Западе все чаще сейчас формулируется мысль, что длинная война, растянутая, будет играть в пользу России. Потому что не исключено, что захватив какие-то территории на востоке, Россия скажет «ну все, мы пока не воюем». А потом пройдет какое-то время, допустим полгода, Путин пополнит запасы и продолжит войну.

Именно поэтому Запад должен предоставить действительно все виды вооружений, чтобы контрнаступление Украины не длилось бесконечно, чтобы оно было максимально сильное и в короткое время. И чтобы можно было зафиксировать статус военной победы и от этого уже исходить дальше в каких-то переговорах. Сегодня, я думаю, иллюзий нет ни у кого, что кроме военных действий никаких других вариантов достичь мира нет.

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