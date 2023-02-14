Молдова закрыла воздушное пространство из-за неизвестного дрона 3 14.02.2023, 15:19

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(обновлено) Его заметили над Кишиневом.

Молдова 14 февраля закрыла свое воздушное пространство. Об этом сообщила авиакомпания Air Moldova.

Молдавские СМИ называют вероятной причиной закрытия неизвестный дрон. Его заметили в небе над Кишиневом.

Как писал сайт Charter97.org, президент Молдовы Майя Санду заявила, что украинская сторона передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации в стране. Готовились силовые действия с привлечением диверсантов из-за пределов страны — из России, Беларуси и Балкан.

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