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Молдова закрыла воздушное пространство из-за неизвестного дрона

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  • 14.02.2023, 15:19
  • 2,954
Молдова закрыла воздушное пространство из-за неизвестного дрона

(обновлено) Его заметили над Кишиневом.

Молдова 14 февраля закрыла свое воздушное пространство. Об этом сообщила авиакомпания Air Moldova.

Молдавские СМИ называют вероятной причиной закрытия неизвестный дрон. Его заметили в небе над Кишиневом.

Как писал сайт Charter97.org, президент Молдовы Майя Санду заявила, что украинская сторона передала ей планы Кремля по дестабилизации ситуации в стране. Готовились силовые действия с привлечением диверсантов из-за пределов страны — из России, Беларуси и Балкан.

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