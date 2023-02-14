Будут ли в Беларуси ограничивать снятие с валютных депозитов? 2 14.02.2023, 15:33

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Экономист считает такой вариант возможным.

Количество наличных денег в обороте за год увеличилось более, чем на два миллиарда рублей, следует из данных Нацбанка.

Только за последний месяц (на 1.02.23 по сравнению с 1.01.2023) сумма наличных денег выросла на 75 миллионов. Росла она и в течение прошлого года.

Экономист Лев Марголин не исключает, что причиной этого является включение Нацбанком печатного станка.

— Судя по всему, печатают деньги, — отметил эксперт в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Неспроста зарплата за декабрь 2022 года резко выросла. В январе, думаю, тоже, по сравнению с прошлым годом, будет рост. А каких-либо оснований для этого нет.

Поэтому можно предположить, что деньги действительно печатаются, а потом выдаются, во-первых, бюджетникам на зарплаты, также на кредиты государственным предприятиям.

По мнению собеседника, обернуться такая политика может очередным витком инфляции и ростом курса валют.

— С одной стороны, нужно каким-то образом развивать производство, не дать предприятиям остановиться. Для этого нужны инвестиции, но поскольку частных инвесторов не хватает, а зарубежных вообще практически не стало, государство берет эту функцию на себя.

Но когда государство печатает деньги, оно не может детально проконтролировать, куда они пойдут: действительно на инвестиционные нужды или на выплаты, которые тут же перекочевывают в магазины и обменные пункты.

И выбор здесь небольшой: либо начинать проводить жесткую монетарную политику, но тогда можно столкнуться с тем, что у предприятий не будет хватать оборотных средств, им придется сокращать производство, может, даже увольнять работников, либо помогать предприятиям деньгами, но тогда сталкиваться с угрозой растущей инфляции.

— Поэтому курсы валют потихоньку растут уже несколько месяцев?

— Они продолжат расти, потому что сократилось поступление валюты в Россию в связи с нефтяными ограничениями. Начал падать курс российского рубля и, соответственно, белорусский рубль будет падать вслед за ним.

Если, как в прошлом году, рубль будет снижаться плавно, резких падений не будет, можно будет сделать еще один вывод, о том, что государство нашло какие-то источники для валютных интервенций.

В противном случае рубль может обвалиться достаточно резко. Откуда государство возьмет эти валютные «вливания», это другой вопрос. Не исключено, что источником могут стать средства, освободившиеся в результате отказа рассчитываться валютой по внешним долгам.

— Регулятор допускает, что в этом году могут быть введены изменения по валютному регулированию и контролю.

— И его возможности не ограничены. У нас ведь в прошлом году не было никаких ограничений на валютном рынке. А в России, например, со счетов можно было снять только определенное количество валюты, были и другие ограничения, которые привели к появлению черного рынка.

У нас ведь тоже можно ограничить снятие с валютных депозитов, снова начать требовать паспорта при покупке валюты и т.д. Диапазон инструментов у них очень широкий.

Но все это валютное регулирование и контроль, на самом деле, предпринимаются для того, чтобы ограничить падение белорусского рубля.

Если они будут видеть, что другими способами ограничить спрос на валюту не получается, начнут вводить всякие средства регулирования.

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