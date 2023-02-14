Офицер ВСУ: Даже в России уже понимают, что они проиграют войну 14.02.2023, 15:39

1,512

Ольга Бигарь о боях на Донбассе и наступлении оккупантов.

Восточное направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Ожесточенные бои идут в Донецкой области, в частности, на Бахмутском направлении. Российские оккупационные войска кладут огромное количество своих бойцов для хоть какого-то продвижения вперед. Украинские защитники продолжают держать оборону и ждут поставки западной военной техники.

Что происходит на Донбассе, началось ли анонсированное большое наступление оккупантов и какие ресурсы кладет враг на восточном направлении – «Апострофу» рассказала офицер 241-й отдельной бригады ТрО ВСУ Ольга Бигарь с позывным «Ведьма».

– Какая сейчас ситуация на Донбассе?

– Относительно ситуации на Донбассе, вообще на нашем восточном фронте – очень активные боевые действия, особенно на Бахмутском направлении. Враг пытался вести штурмовые действия на Авдеевском направлении, но эта попытка захлебнулась. Сейчас враг пытается обойти город Бахмут с севера и юга и таким образом взять его в кольцо.

В принципе, такую попытку враг уже предпринимал в сентябре, когда пытался со стороны Изюма сомкнуть кольцо вокруг Донбасса. Эта попытка, как вы знаете, так же захлебнулась и была неудачной. И большое контрнаступление помогло нашего врага превратить в беглеца с позиций вместо героя.

Сейчас наши ребята удерживают рубежи, очень хорошо работает наша артиллерия. Однако враг тоже усилил свою артиллерийскую подготовку, в частности, по Донбассу сегодня были совершены серьезные ракетно-залповые пуски. Системы РСЗО отработали, в том числе по Бахмуту. Это говорит о том, что осуществляется подготовка к дальнейшему штурму. Враг подтягивает свои резервы сейчас очень активно. Они поняли, что тактика штурма пехотой удается, и они сейчас максимально применяют свой человеческий резерв для того, чтобы максимально продвинуться на тех направлениях, где они считают, что могут развить успех.

С нашей стороны мы истощаем их человеческие ресурсы. Поскольку ресурсы их бронетехники и авиации мы довольно неплохо истощили, теперь остается бороться именно с количеством. Мы ожидаем поставки новой бронетехники, сейчас активно учимся. Это позволит нам очень эффективно оттеснить их к границам.

– Среди аналитиков были определенные разногласия относительно того, началось ли уже большое ожидаемое наступление? По вашей оценке, как много у русских ресурсов на передовой, чтобы они могли сделать что-то, что бы свидетельствовало о старте наступления.

- Давайте анализировать действия оккупантов и смотреть, что именно происходит. Анонсируется нечто большое и грандиозное, по факту происходит большой фейл, и потом начинают говорить, что так и было задумано, так и должно было быть. То есть «мы не убегали из Киевщины, мы просто сделали жест доброй воли». Так же на Херсонском, Изюмском направлениях и тому подобное.

Конечно, наступление идет. С конца осени сильно ощущается усиление наступательных действий со стороны Российской Федерации, в частности, на восточном направлении. Они сейчас просто не будут анонсировать факт совершения наступления, потому что они не уверены в своих силах. Они не уверены в том, что могут справиться с нашей обороной.

В Бахмуте они до сих пор никак не могут пробить нашу оборону. Полгода бьются за Бахмут, положили там бесчисленное количество своих солдат, в том числе и бойцов незаконных вооруженных формирований, и какого-то большого успеха до сих пор не видно. Потому они не будут это анонсировать.

Конечно, наступление началось, но это будет выглядеть так: на направлении, где им удастся развить какой-то успех, они будут это заявлять как великую победу.

– А по факту скажут, что это и было то наступление, которого ждали.

- Так точно.

– Видно ли на передовой, сколько человеческого ресурса накопили россияне, чтобы волна за волной бросать их в атаку? Я понимаю, что в разных точках именно это было их тактикой в последние месяцы.

– Если говорить языком цифр, то, насколько мы видим это со своей стороны, замена личного состава идет фактически по батальону дважды в неделю. То есть у них очень большие потери, и они могут позволить себе подтягивать ресурсы. Например, они могут спокойно положить за одну атаку 2-3 роты, чтобы добиться продвижения на сто метров вперед. Делайте выводы сами.

– Собственно, показателем того, что россияне сейчас давят очень сильно, являются цифры потерь с их стороны, когда они держатся на уровне около тысячи или превышают тысячу в день в течение ощутимого времени.

– Из того, что мы видим, одна из наших ротно-тактических групп находится непосредственно в городе Бахмуте, и они производят операции зачистки. Мы видим, что то количество россиян, которое они теряют на этом направлении, втрое или в четыре раза превышает количество наших бойцов, участвующих в операциях.

– Есть информация о новой «бавовне» в Мариуполе. Он достаточно далеко от линии столкновения. Очевидно, это какое-то оружие, о котором мы не знаем, работа украинского подполья. Если уж поражаются какие-то логистические точки россиян в Мариуполе, это может давать нам сдержанный оптимизм?

– Я бы вам пожелала в принципе не оставлять оптимизма, потому что результат «спецоперации» уже предсказуем. Мы прекрасно понимаем, что нам нужно время и усилия, но победа будет за Украиной. Это очевидно иностранным инструкторам, советникам, военным экспертам. И это уже очевидно даже в России. Даже российские военкоры заявляют о том, что это бессмысленная операция, обреченная на неудачу.

Относительно того, как работают наши военные, иногда это не могут предусмотреть даже иностранные эксперты, потому что у нас очень изобретательные люди. У нас очень много талантливых инженеров и вдохновенных бойцов, которые совершают действия, не предусмотренные даже командованием, но которые дают очень положительный результат на тех или иных направлениях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».