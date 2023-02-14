«Получается, что берут кривых, косых и всех» 14.02.2023, 15:47

Белоруска рассказала, что ее сына забирают в армию с целым букетом заболеваний.

В Беларуси изменили инструкцию об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью. Планку по здоровью опустили. Читательница сайта Charter97.org рассказала, что ее сына забирают в армию с целым букетом заболеваний:

— Сын лег от военкомата в психиатрию. Тревожные состояния. Они действительно есть. Панические атаки появились в 2020 году. Был очень сложный период. Трудности со сном на фоне стресса. Во время стрессовых ситуаций у сына бывает лунатизм. В детстве просто такое было, прошло, в подростковом возрасте были случаи лунатизма.

Мы даже ручки снимали с окон, убирали все, что опасно.

Но сейчас депрессивное состояние, причин много. Это и огромные штрафы, попытка залить стресс алкоголем оказалась дорогой. Выплата за учебу, иск от государства. Долго не мог найти работу, нигде не брали по понятным причинам, уволили по статье . Из-за определенных взглядов не дали написать по собственному желанию, по этой причине и отработку не дали отработать в другом месте. Незаконно, но ничего с этим сделать не смогли.

Также у сына есть социальные фобии. Все это хотят лечить транквилизаторами, чтобы признать годным.

Как с этим бороться или это невозможно?

Просто попичкают две недели пилюлями и напишут что вылечили и годен.

Белоруска считает, что раньше бы ее сына признали негодным к службе, но сейчас ситуация другая:

— Непонятно, как можно служить с продольно поперечным плоскостопием.

Врач сказал, что занизит реальный диагноз. Дал рекомендации и все. Именно так. Хирург в поликлинике. Плоскостопие наследственное: у отца, деда, прадеда, кроме — того косолапость. С детства, все в карточке, естественно.

Какие условия в армии для человека с фолликулярным кератозом и фурункулезом. При несоблюдении гигиены и постоянного лечения, кожа синеет и покрывается гнойниками. Стационар— не реже чем раз в год, а обычно — два, строгая гигиена и мази, даже определенные пищевые моменты. Диспансер выдавал в военкомат документ, консилиум был. Все как надо и неоднократно. Но это проигнорировали.

Получается, что берут кривых, косых и всех.

Как бороться с военкоматом?!

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