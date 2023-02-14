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Минометный расчет полкового БПЛА имени Никиты Кривцова на боевым выходе

  • 14.02.2023, 15:53
  • 1,512
Минометный расчет полкового БПЛА имени Никиты Кривцова на боевым выходе

Фотофакт.

Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского опубликовала фотографию минометного расчета полкового подразделения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) имени Никиты Кривцова на боевом выходе.

«Сами разведали, сами отработали. Жыве Беларусь и Слава Украине!», - написала пресс-служба полка.

Отметим, что бойцы подразделения БПЛА проводят разведку, корректировку огня и бомбардировку вражеских позиций и техники.

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