«Лукашенко может и сам залезть в петлю» 10 14.02.2023, 15:57

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фото: anadolu agency

Что белорусы думают о будущем диктатора.

Украинский политолог Николай Давидюк выразил мнение, что у Лукашенко нет ни сил, ни средств пойти против Путина, а диктатора ждет виселица.

Сайт Charter97.org посмотрел, что белорусы думают о будущем Лукашенко.

«Все уже знают, если синепал сказал: «нет», надо понимать — «да». Если сказал, что «танки не пойдут», то пойдут вместо тракторов. Если не будет войны, то понимаем — будет. Что хозяин в Кремле скажет, то и выполнит. Иначе пример — Макей. Во Сусанин завел народ в болота. Только полное уничтожение этой когорты избавит народ Беларуси».

«Люзоблюды Таракана скоро так доиграются, что спровоцируют конфликт с НАТО. Может, приблуды Таракана этого и ждут».

«Хана будет и луканомике. Китай кредитов давно уже самозванцу не выдает, друг Чавес в могиле, друг Каддафи растерзан, друг Хусейн повешен. Путин сам бюджет уже корректирует, полномасштабная война — это очень дорого».

«Эта тварь никуда не денется, оно принесло горе в Украину, а украинцы этого не простят».

«Трибунал будет иметь весь спектр наказаний, как Нюрнберг!»

«Лукаш и сам может в петлю залезть, попытка суицида у него по молодости уже была, а суицид может повториться и через 20-30-40лет…»

«В могиле ему самое безопасное место. Только чтобы никто не знал, где эта могила! Иначе это будет туалет на ветру!»

«Надо думать не о том, как красиво Лука будет висеть, а как после забрать власть у гэбни. Таракан у власти до сих пор, потому что мусарье его охраняет».

«Жизнь и свобода везде дорого стоят, а «кидать» и «разводить» умеют не только «братья» Лукашенко из «русского мира». Так что выбор не так чтобы очень — или Марс, или лопухи… Начинал же как Маугли, среди растений и животных, почему бы так же и не закончить. Только теперь в африканских джунглях».

«Никуда эта шелудивая колхозная собака не убежит. Даже с Марса обратно в белорусскую тюрьму депортируют. Сечка с баландой и батоном ждет эту самопровозглашенную тварь», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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