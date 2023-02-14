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Точно в цель: ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ «Палантин»

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  • 14.02.2023, 16:08
  • 4,528
Точно в цель: ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ «Палантин»

Его работу впервые показали прошлым летом сразу на фронте.

Воины Вооруженных сил Украины уничтожили новейший комплекс РЭБ российских оккупантов «Палантин».

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал UKRAINIAN MILITANT

Минобороны РФ впервые показало работу «новейшего» комплекса радиоэлектронной борьбы «Палантин» прошлым летом сразу на фронте.

Там заявляли, что очередной «комплекс, якобы не имеющий аналогов, препятствует разведывательным беспилотным летательным аппаратам, а также якобы «глушит» ячейки сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника».

128 горно-штурмовая бригада развеяла очередную российскую пропаганду, нанеся точный удар, и уничтожила российский комплекс РЭБ «Палантин».

Стоит отметить, что поскольку видео момента уничтожения техники оккупантов сделаны украинским дроном «Лелека», вероятно, именно он позволил украинским защитникам выяснить точное местоположение российского «Палантина».

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