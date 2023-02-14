«Компания крупная, и просто так зарплату не повышают» 4 14.02.2023, 16:14

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Белорус рассказал про одновременное желание и страх сменить работу.

Дмитрию почти 40 лет, сейчас он руководитель среднего звена в крупной компании, но задумывается о смене работы. Но, как часто бывает в таких ситуациях, решиться на изменения оказалось сложно. «Пугает неоплаченная ипотека и неизвестность: вдруг не получится на новом месте, а старое уже будет занято — и останусь совсем без работы?» — говорит мужчина. Что делать? Сайт onliner.by разбирал ситуацию с психологом.

Вот как описывает ситуацию сам Дмитрий:

— У меня два высших образования, на работе хороший коллектив, лояльное руководство, плюс уже известны все процессы в компании, все знакомо. Женат, есть ребенок и квартира в кредит. Денег хватает впритык. Компания крупная, и просто так зарплату не повышают (оклад фиксированный и пересматривается раз в несколько лет).

Хотелось бы: 1) в финансовом плане позволить себе больше; 2) двигаться дальше, решать более масштабные задачи, так как страшно засидеться до пенсии на одном месте.

При этом страшно потерять стабильный прогнозируемый доход. Даже с некоторым облегчением вижу отказы на свои отклики на вакансии.

Разобраться в ситуации помогает психолог Ирина Тишкевич.

— Тревога и сомнения Дмитрия по-человечески очень знакомы и понятны. Мне кажется, что каждый из нас сталкивался хотя бы раз с подобными чувствами по поводу различных ситуаций: смен работ, выходов из отношений, смен учебных заведений и коллективов. Когда нам нужно оставить что-то хорошо нам понятное, в чем мы адаптированы, но заскучали, или из чего уже выросли, и устремиться к чему-то новому и неизвестному с непредсказуемым результатом — это волнительно.

Тревога тем выше, чем больше ответственности (семья, ипотека, дети, содержание родителей) и ограничений (возраст, достигнутый профессиональный статус, потребности целой семьи), а значит, и выше цена неудачи.

Психолог отмечает, что в одиночку человеку проще принимать более рискованные решения, так как все негативные последствия этих решений ощутит только он сам.

К тому же все изменения в работе происходят в каком-то общем социально-экономическом контексте, который может не только помогать успеху, но и противодействовать ему.

— Описание чувств Дмитрия, где, с одной стороны, есть желание и интерес к чему-то большему, а с другой — облегчение перед отказом, свидетельствует о том, что он уже не может игнорировать свое недовольство, но еще не сформировал четкое намерение действовать, и тревога преобладает над возбуждением и предвосхищением.

Возможно, речь идет о стадии ориентировки, где человек обнаружил свою потребность и ищет возможность ее удовлетворить, а значит, дело все еще в процессе созревания намерения и поиске подходящего варианта. И кстати, если он не будет найден, то потребность может уйти обратно в фон до «лучших времен».

Вопросы, ответы на которые могут помочь с принятием решения, звучат следующим образом: как раньше принимались ответственные решения, долго ли приходилось колебаться, что было необходимо, чтобы совершить рывок вперед? Также имеет смысл задать вопросы, как обстоят дела с поддержкой со стороны близких, как раньше удавалось переживать ошибочные решения и как к этому относились близкие.

— Как он сейчас оценивает ситуацию на рынке труда по его профилю? Как он оценивает себя как специалиста и готов ли транслировать уверенность и интерес во время встреч с потенциальным работодателем?

Отвечая развернуто на эти вопросы, Дмитрий сможет оценить, в каких моментах ему нужно что-то пересмотреть, в чем слабость его позиции сейчас, а в чем его сила, на что он может реально опереться, совершая маневры. Чем лучше подготовка — тем больше шансов на успех.

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