Будет новый разгром: Гиркин забил тревогу из-за масштабного наступления РФ 2 14.02.2023, 16:23

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Игорь Стрелков (Гиркин)

Ни на одном из участков фронта Россия не обладает крупным превосходством над ВСУ.

Бывший командир российских боевиков и националистический «военкор» Игорь Гиркин (Стрелков) продолжает сообщать россиянам неудобную правду о реальной ситуации на передовой. В своем Telegram-канале он проанализировал ситуацию на фронте и сделал вывод о том, что ни на одном из участков фронта Россия не обладает крупным превосходством над ВСУ, что автоматически делает ее масштабное наступление крайне рискованным и опасным.

Более того, любая попытка крупного наступления приведет к огромным потерям российских военных в живой силе и технике, которые Кремль аккумулировал в течение последних месяцев. Гиркин отмечает, что печальный исход для РФ фактически неизбежен.

«На данный момент ВС РФ нигде не обладают крупным превосходством над ВСУ, гарантирующим успех широкомасштабного стратегического наступления. В любом случае полномасштабное наступательное сражение очень быстро и неизбежно приведет к очень большим потерям и исчерпанию тех ресурсов, которые накоплены в результате предыдущей мобилизации и других подготовительных действий», - пишет он.

Гиркин подчеркивает, что единственный шанс российских военных действовать эффективно – это создать несколько угроз для ВСУ с разных направлений, пытаясь оттянуть украинскую армию из Донецкой, Луганской и Запорожской областей в попытке сорвать контрнаступление, растянув ВСУ на более широкий фронт.

При этом он делает вывод о том, что у России нет шансов полностью разгромить ВСУ, поскольку стратегические резервы у Москвы отсутствуют.

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