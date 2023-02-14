Белорусы с июня не смогут въехать в Таиланд бесплатно 3 14.02.2023, 16:25

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Сколько придется заплатить?

В Таиланде с июня будут взымать плату с иностранных путешественников за въезд в страну, сообщает Bloomberg.

Авиапассажирам придется заплатить 300 бат (около 9 долларов), въезд по суше обойдется в 150 бат. Сбор для авиапассажиров будет добавлен к ценам на билеты на самолет.

Сообщается, часть собранных денег пойдет на развитие местных достопримечательностей.

Власти Таиланда изначально планировали ввести сбор в январе 2022 года, однако принятие решения неоднократно откладывалось.

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