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Белорусы с июня не смогут въехать в Таиланд бесплатно

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  • 14.02.2023, 16:25
  • 2,596
Белорусы с июня не смогут въехать в Таиланд бесплатно

Сколько придется заплатить?

В Таиланде с июня будут взымать плату с иностранных путешественников за въезд в страну, сообщает Bloomberg.

Авиапассажирам придется заплатить 300 бат (около 9 долларов), въезд по суше обойдется в 150 бат. Сбор для авиапассажиров будет добавлен к ценам на билеты на самолет.

Сообщается, часть собранных денег пойдет на развитие местных достопримечательностей.

Власти Таиланда изначально планировали ввести сбор в январе 2022 года, однако принятие решения неоднократно откладывалось.

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