МИД Польши уволил всех выпускников Московского института международных отношений

МИД Польши уволил всех выпускников Московского института международных отношений3
- 14.02.2023, 16:28
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Этот вуз был частью «советской мягкой силы».
В Польше из Министерства иностранных дел уволили всех чиновников, обучавшихся в Московском государственном институте международных отношений. Об этом в интервью Gazeta Polska сказал глава ведомства Збигнев Рау.
По его словам, этот вуз «был инвестицией в деятельность российского империализма» и «частью советской мягкой силы».
Министр подчеркнул, что выпускники этого вуза «должны служить государственному разуму Российской империи».
«Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании», – подытожил глава польской дипломатии.