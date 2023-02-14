МИД Польши уволил всех выпускников Московского института международных отношений 3 14.02.2023, 16:28

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Этот вуз был частью «советской мягкой силы».

В Польше из Министерства иностранных дел уволили всех чиновников, обучавшихся в Московском государственном институте международных отношений. Об этом в интервью Gazeta Polska сказал глава ведомства Збигнев Рау.

По его словам, этот вуз «был инвестицией в деятельность российского империализма» и «частью советской мягкой силы».

Министр подчеркнул, что выпускники этого вуза «должны служить государственному разуму Российской империи».

«Нам удалось закрыть очень важный процесс, являющийся частью декоммунизации в широком понимании», – подытожил глава польской дипломатии.

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