Украинская разведка: С нами сотрудничают очень близкие к Путину люди 1 14.02.2023, 16:32

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Им не нравится терять деньги и влияние из-за войны в Украине.

Люди, которые предоставляют информацию украинской разведке, находятся даже в высших эшелонах Кремля. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Андрей Черняк в комментарии греческому изданию Iefimerida, опубликованном 14 февраля.

«На войне мы используем все средства, которые позволяет нам закон. Мы нашли механизмы сотрудничества даже с очень близкими к [президенту России Владимиру] Путину людьми. Это люди вне всякого подозрения, известные как сторонники «великой России», — рассказал Черняк.

Он ответил на вопрос о мотивах сотрудничества этих людей с украинской разведкой.

«В окружении Путина немало людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины. Короче говоря, они против именно этой войны. Однако вряд ли есть такие, кто делает это из-за дружеских чувств к Украине или из-за того, что ненавидит войну. Все они делают это для своей выгоды, потому что это в их интересах. Кто-то – чтобы спасти жизнь, кто-то – потому что теряет деньги. После вторжения в Украину несколько человек стали очень быстро терять деньги и влияние. Им это не нравится», — сообщил представитель ГУР МО.

По его словам, эти люди смогут свергнуть Путина, если он будет достаточно ослаблен.

«В настоящее время они не готовы к каким-либо революционным действиям. Но если он потеряет власть, они его уничтожат», – сказал Черняк.

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