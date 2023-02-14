Daily Mail: В боях за Угледар РФ потеряла 5000 морпехов 8 14.02.2023, 16:44

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Британские эксперты сравнили российский штурм с суицидом стаи леммингов.

За время штурма Угледара полностью потеряла боеспособность бригада морской пехоты ВС РФ, насчитывавшая 5 000 солдат.

«Не русская рулетка, а массовое самоубийство леммингов»: элитная тихоокеанская бригада ВС рф из 5000 морпехов почти полностью разбита в одном из самых жестоких боев с начала войны – под Угледаром Донецкой области.

В битве за Угледар россияне лишились 130 единиц бронетехники.

К такому выводу пришел автор британского издания Daily Mail Online Ян Биррелл (Ian Birrell), проанализировавший официальные сообщения украинской и российской сторон, репортажи с линии фронта на Угледарском направлении и спутниковые снимки из Донбасса.

‘This is not even Russian roulette anymore -it’s like seasonal suicide of lemmings’ - my report on the Kremlin’s failed assaults on a small mining town sparking fury in Moscow and hope in Ukraine https://t.co/xT0XdM4ygv — Ian Birrell (@ianbirrell) February 14, 2023

«Россия понесла одну из самых тяжелых военных потерь в одной битве с начала войны после того, как элитные подразделения неоднократно пытались штурмовать укрепленный шахтерский город посреди белого дня», – отмечает журналист.

По данным украинских официальных лиц, огромное количество вражеских морпехов было убито, ранено и взято в плен во время неудачных попыток РФ захватить донецкий городок Угледар.

По предварительным оценкам, по крайней мере одна бригада морской пехоты ВС РФ численностью 5 тысяч человек почти полностью уничтожена – уже в третий раз с тех пор, как Кремль начал полномасштабное вторжение почти год назад.

Безрассудная бойня и потеря по меньшей мере 130 бронированных машин заставили российских поклонников «жесткой руки» призвать к проведению публичных показательных судов, чтобы наказать некомпетентных генералов, ответственных за массовое уничтожение своих солдат на поле боя в Донецкой области.

«Некоторые из них полные кретины – все ошибки, которые были сделаны ранее, были повторены», – заявил террорист Игорь Гиркин, бывший офицер российской разведки, помогавший организовать промосковские восстания 2014 года в Донецке и Крыму. Гиркин пожаловался, что российских военных косили, «как индюков в тире», поскольку украинцы занимали позиции на возвышенности.

Последняя попытка захватить Угледар была предпринята в конце января российским спецназом, бронетанковыми батальонами и пехотными войсками, атаковавшими по нескольким направлениям. Но уже в первой неудачной для россиян битве командир спецназа был убит.

Евгений Назаренко, спикер одного из оборонявшихся украинских подразделений отметил, что наступление россиян было легко заметить с высотных домов, когда они пересекали открытые поля в направлении города. «Мы на вершине, а они внизу. Их хорошо видно», – сказал он.

Украинский военнослужащий ведет огонь из миномета по российским войскам на передовой у города Угледар.

Том Купер, военный историк, исследовавший битву, описывает Угледар как «большую высокую крепость посреди равнинной пустыни».

Об «эпик фейле» россиян стало известно через несколько дней после того, как министр обороны РФ Сергей Шойгу похвастался «успешным наступлением под Угледаром». В ответ Минобороны Украины обнародовало видео уничтожения колонны российских войск в этом районе.

Украинские военные беспилотники сняли на видео российские танки, заезжающие на минные поля, бомбы, сброшенные на бронетехнику, бегающие в панике войска и тела солдат, разбросанные по земле. «Это уже даже не русская рулетка – это как сезонное самоубийство леммингов», – комментирует военный аналитик.

Один из разбитых российских танков под Угледаром.

По предварительным оценкам, наихудшие потери понесла 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, одна из самых элитных военно-морских частей россии, базирующаяся во Владивостоке. Однако президент РФ Владимир Путин все еще настаивает, что его «морская пехота работает как следует».

Как доложил OSINT-аналитик и военнослужащий ВСУ, работающий в Твиттере под псевдонимом Tatarigami_UA, по состоянию на вечер 13 февраля в районе Угледара враг продолжал безрезультатные штурмы. В этот район продолжают поступать подкрепления агрессора – преимущественно из состава «мобиков», однако распространяемая росСМИ информация о якобы успехах противника к западу от Угледара – неправдива.

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