В Беларусь идет атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы 14.02.2023, 16:54

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Прогноз погоды на 15-17 февраля.

15 февраля погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Местами по стране ожидается слабый туман, сообщает pogoda.by.

На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -2..-8°С, максимальная днем -1..+5°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

16 февраля погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с акватории Балтийского моря. Облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью 0..-7°С, по северо-востоку Беларуси при прояснениях до -10°С; максимальная днем -4..+3°С, по юго-западу до +6°С.

17 февраля скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории республики ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем по северо-востоку страны порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+2°С, по востоку при прояснениях до -10°С; максимальная днем составит от -5°С по северо-востоку до +6 по юго-западу Беларуси.

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