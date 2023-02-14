Forbes перечислил 10 самых оплачиваемых артистов 2022 года 14.02.2023, 17:27

Суммарные гонорары составили от $88 до $230 миллионов.

Известный американский журнал Forbes проанализировал гонорары известных артистов за 2022 год и составил рейтинг десяти наиболее оплачиваемых. Возглавила рейтинг британская рок-группа Genesis, общий доход которой за год составил 230 миллионов долларов, пишет «Униан».

Шестую строчку занял Брэд Питт. Он в течение 2022 заработал 100 миллионов долларов. Интересно, что в рейтинге по версии журнала Forbes самых оплачиваемых звезд только одна женщина - это американская певица Тейлор Свифт. Она заняла девятую позицию, заработав за прошлый год 92 миллиона долларов.

10 самых оплачиваемых артистов 2022 года по версии журнала Forbes:

Британская рок-группа Genesis – $230 миллионов.

Английский музыкант-мультиинструменталист Sting – $210 миллионов.

Американский актер Тайлер Перри – $175 миллионов.

Создатели мультсериала «Южного парка» Трей Паркер и Мэтт Стоун – $160 миллионов.

Создатели сериала «Симпсоны» Джеймс Л. Брукс и Мэтт Гроунинг – $105 млн.

Голливудский актер Брэд Питт – $100 миллионов.

Британская рок-группа Rolling Stones – $98 миллионов.

Канадский кинорежиссер Джеймс Кэмерон - $95 миллионов.

Американская певица Тейлор Свифт – $92 миллиона.

Рэпер Bad Bunny – $88 миллионов.

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