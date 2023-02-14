«Многие мастера могут прекратить работу» 14.02.2023, 17:42

Ремесленники встревожены новшествами в законодательстве.

В конце прошлого года Министерство по налогам и сборам анонсировало новшество, которое может заметно повлиять на работу ремесленников. В частности, планируется сократить перечень видов деятельности, на которых распространяется уплата ремесленного сбора. С 1 июля 2023 года платить его будут только те люди, которые получат решение местных органов власти о том, что они являются ремесленниками. Если такого решения не будет, плательщику придется перейти на профессиональный налог. Сейчас это добровольный выбор каждого мастера.

«Вечерний Брест» поговорил с ремесленницами Юлией и Светланой, которые встревожены грядущими нововведениями. Они считают, что изменения заставят многих умельцев прекратить свою деятельность. Причина прозаична – любимое дело перестанет быть выгодным.

– С ремеслом связаны воспоминания из далекого детства. У многих из нас дедушки и бабушки владели каким-то навыком: от вышивки и ткачества до изготовления веников из лозы и плетения лукошек. Этот список можно продолжать очень долго. Замечательно, что и сейчас эти традиции сохраняются. Благодаря упрощенному налогообложению, в последние годы ремесленники доказали ценность ручного труда. Ни одна ярмарка не обходится без рядов наших мастеров, готовых представить свои эксклюзивные изделия. И они находят своих ценителей, покупателей. Многие благотворительные ярмарки состоялись благодаря волонтерам и ремесленникам. Большинство умельцев предоставляют изделия на благие цели бесплатно. Это надо ценить, – рассуждает Юлия, которая изготавливает фигурки из гипса.

Ремесленники в Беларуси до недавнего времени уплачивали ремесленный сбор – 62 рубля за календарный год. С нового года его размер и формат оплаты подкорректировали – теперь это шесть рублей в месяц. Но для многих мастеров все может измениться с 1 июля, если их деятельность не признают ремесленной.

Налог по-новому

– При таком развитии событий плательщику предстоит перейти на профессиональный налог (далее НПД – налог на профессиональный доход), а это 10% от выручки. Не от прибыли, а именно от выручки, без учета расходов на материалы и т.п. Ремесленник будет обязан отчитываться о выручке каждый месяц в специальной программе. Она уже доступна для скачивания. Налог от выручки тоже придется платить ежемесячно. Получается, что если мастер продал за месяц мало изделий, то разницу он почти не почувствует. Но тот, кто живет одним ремеслом, будет платить гораздо больше, – объясняет Юлия.

Причем сам механизм принятия решения о том, кого будут считать ремесленниками, а кого – нет, пока совершенно непонятен.

– Нам хотелось бы видеть подробные разъяснения в начале года. Я считаю, что наших мастеров нужно не загонять в угол, а наоборот, дать больше возможностей созидать. В этом заинтересованы все стороны. Есть и еще один нюанс, который касается ремесленниц-мам. Даже после перехода на НПД женщине будут выплачивать только половину пособия по уходу за ребенком. Хотя у других самозанятых, применяющих такое же налогообложение, пособие остается в полном объеме. Но ведь, ухаживая за малышом, мама не сможет зарабатывать прежнюю сумму! Получается, что мастер, возрождающий многовековые традиции, оказывается в ущемленным положении, – сетует Юлия.

Есть ли компромисс?

Юлия считает оптимальным вариантом, когда ремесленники платили налог в виде одной-двух базовых величин за календарный год. Кроме того, необходимо дать право выбора каждому мастеру: уплачивать ремесленный сбор либо профессиональный налог.

– НПД для некоторых категорий мастеров тоже важен. Для них это способ позаботиться о будущем, ведь этот налог включает в себя отчисления в ФСЗН. Перечень видов деятельности, доступных для ремесленников, считаю нужным расширить. Ведь наши возможности и идеи идут в ногу со временем. Было бы очень хорошо, если бы в каждом городе были места, где ремесленники могут бесплатно представлять свои изделия. Заработок для них от этого мизерный, но ручная работа радует глаз горожан и туристов. Так мы не просто поддержим малый бизнес, а поможем сохранить многовековую историю. Буду безгранично благодарна, если государство и дальше будет поддерживать людей, умеющих создавать.

Математика ремесленника

Брестчанка Светлана делает текстильные игрушки и организует одну из самых известных в Бресте благотворительных ярмарок ремесленников.

– Пока у меня есть возможность быть ремесленником и не переходить на НПД. Дело в том, что пока нет законодательных актов, которые регулировали бы работу плательщиков НПД с юридическими лицами, например, с магазинами. Так что пока ремесленники не будут спешить становиться плательщиками нового налога.

Для себя я посчитала, что с переходом на НПД мои выплаты возросли бы значительно. Работая с текстильной игрушкой, я покупаю ткани, наполнитель, фурнитуры, краски. Все это составляет около 50% от стоимости итоговой работы. Это недешево, а новый налог не учитывает эти расходы.

Мне кажется правильным, если бы у плательщиков НПД была возможность учитывать свои затраты. Не все виды деятельности так прибыльны, чтобы перекрывать размер налога, да еще и зарабатывать. Так что многие мастера, вероятно, перестанут заниматься своим ремеслом. В конце концов, не у всех ремесленников старшего поколения даже есть современные гаджеты, которые позволяют установить приложение для работы с НПД, – считает Светлана.

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