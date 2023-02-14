В Румынии снова произошло мощное землетрясение

В Румынии снова произошло мощное землетрясение8
- 14.02.2023, 17:48
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Толчки чувствовались и в соседних странах.
На юге-западе Румынии 14 февраля произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,6 баллов, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический институт.
Эпицентр землетрясения находился в 9 километрах к северо-западу от города Тыргу-Жиу, который расположен на юго-западе страны в провинции Валахия.
Толчки чувствовались и в соседних странах.
Напомним, вчера на юго-западе Румынии также зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.
#Earthquake 9 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 12 min ago (local time 15:16:51). Updated map - Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:— EMSC (@LastQuake) February 14, 2023
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