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В Румынии снова произошло мощное землетрясение

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  • 14.02.2023, 17:48
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В Румынии снова произошло мощное землетрясение

Толчки чувствовались и в соседних странах.

На юге-западе Румынии 14 февраля произошло новое землетрясение. Сила подземных толчков составила 5,6 баллов, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический институт.

Эпицентр землетрясения находился в 9 километрах к северо-западу от города Тыргу-Жиу, который расположен на юго-западе страны в провинции Валахия.

Толчки чувствовались и в соседних странах.

Напомним, вчера на юго-западе Румынии также зафиксировали землетрясение, магнитуда которого составила 5,3 балла. Толчки ощущались в соседних Сербии, Болгарии, Хорватии, Боснии и Герцеговине.

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