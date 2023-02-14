закрыть
14 февраля 2023, вторник, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Дарью Лосик перевели в СИЗО Барановичей

  • 14.02.2023, 18:07
  • 1,858
Дарью Лосик перевели в СИЗО Барановичей
Дарья Лосик

Политзаключенная находится в следственном изоляторе №6.

Политзаключенную Дарью Лосик до рассмотрения ее апелляционной жалобы перевели в Барановичский следственный изолятор (СИЗО) №6, сообщают правозащитники.

Напомним, 19 января Брестский областной суд присудил Дарье два года колонии общего режима за «содействие экстремистской деятельности».

Муж Дарьи Игорь Лосик, осужденный на 15 лет, отбывает срок в новополоцкой колонии. Их четырехлетняя дочь Павлина находится с бабушками и дедушками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Гомеле модернизируют «Шахеды»?
В Гомеле модернизируют «Шахеды»? Артем Черников
Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев