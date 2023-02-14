Дарью Лосик перевели в СИЗО Барановичей 14.02.2023, 18:07

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Дарья Лосик

Политзаключенная находится в следственном изоляторе №6.

Политзаключенную Дарью Лосик до рассмотрения ее апелляционной жалобы перевели в Барановичский следственный изолятор (СИЗО) №6, сообщают правозащитники.

Напомним, 19 января Брестский областной суд присудил Дарье два года колонии общего режима за «содействие экстремистской деятельности».

Муж Дарьи Игорь Лосик, осужденный на 15 лет, отбывает срок в новополоцкой колонии. Их четырехлетняя дочь Павлина находится с бабушками и дедушками.

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