Стало известно, кто может возглавить сборную Беларуси по футболу

Стало известно, кто может возглавить сборную Беларуси по футболу4
- 14.02.2023, 18:31
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Он выделился в прошедшем сезоне.
Белoрусский специалист Артем Радьков может стать главным тренером сборной Беларуси по футболу. Об этом «Трибуне» сообщил журналист Николай Иванов.
– В кулуарах поговаривают, что Анатолий Юревич видит своего ученика Артёма Радькова новым главным тренером сборной Беларуси.
Радьков сейчас безработный, а Юревич с недавних пор уполномочен влиять на тренерские назначения, – написал Иванов.
Напомним, что по итогам прошедшего сезона Радьков был признан лучшим тренером чемпионата Беларуси.
Ранее сообщалось, что Радьков покинул «Ислочь», чтобы быть с сыном, который играет в хоккей в Финляндии. Позже в интернете появилась информация о том, что Радьков продолжит карьеру в этой стране.