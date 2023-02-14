Стало известно, кто может возглавить сборную Беларуси по футболу 4 14.02.2023, 18:31

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Артем Радьков

Он выделился в прошедшем сезоне.

Белoрусский специалист Артем Радьков может стать главным тренером сборной Беларуси по футболу. Об этом «Трибуне» сообщил журналист Николай Иванов.

– В кулуарах поговаривают, что Анатолий Юревич видит своего ученика Артёма Радькова новым главным тренером сборной Беларуси.

Радьков сейчас безработный, а Юревич с недавних пор уполномочен влиять на тренерские назначения, – написал Иванов.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона Радьков был признан лучшим тренером чемпионата Беларуси.

Ранее сообщалось, что Радьков покинул «Ислочь», чтобы быть с сыном, который играет в хоккей в Финляндии. Позже в интернете появилась информация о том, что Радьков продолжит карьеру в этой стране.

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