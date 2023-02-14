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Минобороны Польши: Первые танки Leopard 2 будут в Украине в марте

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  • 14.02.2023, 18:43
  • 1,094
Минобороны Польши: Первые танки Leopard 2 будут в Украине в марте

 Бундесвер уже начал обучение украинских военных на танках Leopard-2. 

Первые танки Leopard 2 от Польши поступят в Украину в марте. Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Польши.

«Сегодня во время встречи Контактной группы по обороне в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. О своем участии в этой коалиции заявили и другие страны. Уже в марте первые танки Leopard отправятся в Украину», - говорится в сообщении.

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