Минобороны Польши: Первые танки Leopard 2 будут в Украине в марте 2 14.02.2023, 18:43

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Бундесвер уже начал обучение украинских военных на танках Leopard-2.

Первые танки Leopard 2 от Польши поступят в Украину в марте. Об этом сообщило в Twitter Министерство обороны Польши.

«Сегодня во время встречи Контактной группы по обороне в Брюсселе мы говорили об эффективной поддержке Украины. О своем участии в этой коалиции заявили и другие страны. Уже в марте первые танки Leopard отправятся в Украину», - говорится в сообщении.

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