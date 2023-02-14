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В Минске водитель Kia сбил женщину и 8-летнюю девочку

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  • 14.02.2023, 18:56
  • 2,008
В Минске водитель Kia сбил женщину и 8-летнюю девочку

Они шли по пешеходному переходу.

Женщина с ребенком попали под колеса автомобиля в Минске, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла днем 14 февраля. Установлено, что 72-летний водитель Kia двигался по улице Восточной и совершил наезд на 38-летнюю женщину и 8-летнюю девочку, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

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