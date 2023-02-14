В Минске водитель Kia сбил женщину и 8-летнюю девочку 4 14.02.2023, 18:56

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Они шли по пешеходному переходу.

Женщина с ребенком попали под колеса автомобиля в Минске, сообщает столичная Госавтоинспекция.

Авария произошла днем 14 февраля. Установлено, что 72-летний водитель Kia двигался по улице Восточной и совершил наезд на 38-летнюю женщину и 8-летнюю девочку, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

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