В Минске водитель Kia сбил женщину и 8-летнюю девочку

В Минске водитель Kia сбил женщину и 8-летнюю девочку4
- 14.02.2023, 18:56
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Они шли по пешеходному переходу.
Женщина с ребенком попали под колеса автомобиля в Минске, сообщает столичная Госавтоинспекция.
Авария произошла днем 14 февраля. Установлено, что 72-летний водитель Kia двигался по улице Восточной и совершил наезд на 38-летнюю женщину и 8-летнюю девочку, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеходы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.