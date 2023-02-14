Пригожин подтвердил, что создал «фабрику троллей» 3 14.02.2023, 19:04

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Евгений Пригожин

Владелец ЧВК «Вагнер» создал ее в 2013 году.

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что создал компанию «Агентство интернет-исследований», также известную как «фабрика троллей». Об этом говорится в ответе Пригожина на запрос иностранных журналистов.

«Я никогда не был просто финансистом «Агентства интернет-исследований». Я его придумал, я его создал, я им управлял длительное время», — заявил предприниматель.

Ранее Пригожин отрицал свою связь с «Агентством интернет-исследований». В ответ на обвинения американских властей в финансировании «фабрики троллей» представитель предпринимателя отвечал, что Пригожин «никак не связан» с «фабрикой троллей» и его структуры не вмешивались в американские выборы.

Пригожин создал «фабрику троллей» в 2013 году, писала («Новая газета» https://novayagazeta.ru/articles/2013/09/07/56253-gde-zhivut-trolli-i-kto-ih-kormit). По ее данным, учредителем «Агентства интернет-исследований» числился Михаил Куркин, а гендиректором — Николай Чумако. Издание тогда сообщало, что сотрудники компании пишут на заказ хвалебные комментарии в соцсетях и СМИ про мэра Москвы Сергея Собянина и президента Владимира Путина, а также «ругают» оппозиционера Алексея Навального и США. За счет этого она формирует провластное общественное мнение. Офис организации находился в микрорайоне Ольгино в Петербурге.

Помимо «Агентства интернет-исследований» в «фабрику троллей» Пригожина входили и другие организации, писал в 2017 году РБК. На тот момент в нее входили ФАН, «Экономика сегодня», «Политика сегодня», «Народные новости» и еще 12 ресурсов.

В 2018 году власти США обвинили Евгения Пригожина и 12 человек из «фабрики троллей» во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Их объявили в розыск, была назначена награда за информацию о них. Однако в 2020 году уголовное дело было закрыто, а Интерпол исключил Пригожина из списка международного розыска.

В июле Госдепартамент США вновь объявил о награде до 10 млн долларов за сведения о Пригожине и 12 сотрудниках «фабрики троллей». По мнению американских властей, с 2014 года «Агентство интернет-исследований» проводило операции по вмешательству в политическую систему США, чтобы «посеять раздор» среди американцев.

Свою «фабрику троллей» планирует запустить и главный цензурный орган России Роскомнадзор. Из утечки внутренней переписки сотрудников связанного с РКН Главного радиочастотного центра стало известно, что у ведомства появилась «Бот-ферма» (так ее называли сотрудники в переписке). Официально проект называется «Чистый интернет» — это «программно-аппаратный комплекс для автоматизированного создания и ведения аккаунтов в соцсетях». Он нужен Роскомнадзору», чтобы публиковать посты и комментарии на заданные темы.

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