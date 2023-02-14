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Лукашенко подписал указ о кибербезопасности

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  • 14.02.2023, 19:06
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Лукашенко подписал указ о кибербезопасности

Диктатор напуган кибератаками.

Александр Лукашенко 14 февраля подписал указ № 40 «О кибербезопасности», сообщает его пресс-служба. Он касается национальной безопасности.

«Документом определяется правовая основа создания и функционирования национальной системы обеспечения кибербезопасности, предусматривающей формирование комплексного многоуровневого механизма противодействия кибератакам на государственные органы и организации, критическую информационную инфраструктуру», — говорится в сообщении.

В частности:

конкретизированы функции и задачи по обеспечению кибербезопасности государственных органов и иных организаций;

закреплена персональная ответственность их руководителей;

определены владельцы критически важных объектов информатизации, обеспечивающие первоочередное создание центров кибербезопасности.

В пресс-службе Лукашенко отметили, что реализация мер, предусмотренных указом, «позволит консолидировать усилия по предотвращению, обнаружению и минимизации последствий кибератак на объекты информационной инфраструктуры, тем самым повысить безопасность и надежность информационных систем».

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