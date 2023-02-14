Экс-президент Кыргызстана Атамбаев освобожден из колонии 1 14.02.2023, 19:08

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Алмазмек Атамбаев

Алмазмек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы.

Дело бывшего главы кыргызского государства направлено на пересмотр.

Бывший президент Кыргызстана Алмазмек Атамбаев освобожден из исправительной колонии, где он отбывал 11-летний срок по целому ряду обвинений, сообщили в семье бывшего главы государства во вторник, 14 февраля. «Сейчас собираемся ехать домой», - сказал в интервью агентству ТАСС один из членов семьи.

Информацию об освобождении Атамбаева из колонии подтвердили и соратники Атамбаева. Они опубликовали разрешение Первомайского районного суда страны на выезд Атамбаева на лечение за пределы Кыргызстана.

Как сообщает «Радио Азаттык», судебная коллегия Верховного суда Кыргызстана на закрытом заседании 13 февраля направила на пересмотр дело в отношении Атамбаева. В 2020 году Верховный суд отменил приговоры предыдущих инстанций, согласно которым Атамбаев был осужден на 11 лет, но в октябре 2021 года тот же Верховный суд отменил свое собственное решение после ходатайства Генпрокуратуры, и Атамбаев стал вновь считаться осужденным. Наконец в марте прошлого года Верховный суд оставил в силе приговор о лишении Атамбаева свободы сроком на 11 лет.

Алмазмек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 годы. Экс-президент проходил обвиняемым по нескольким статьям УК Кыргызстана. В числе прочего ему вменялось в вину незаконное освобождение из колонии криминального авторитета Азиза Батукаева, осужденного на 16 лет за организацию массовых беспорядков, а также захват заложников, организация массовых беспорядков и убийство. Бывший глава страны называл все обвинения политическими.

Во время протестов в Кыргызстане осенью 2020 года митингующие освободили Аатамбаева из следственного изолятора Госкомитета нацбезопасности. Протесты и столкновения с милицией в стране вспыхнули из-за предполагаемых фальсификаций на выборах в парламент. На свободе Атамбаев оставался недолго — вскоре он был задержан по делу об организации массовых беспорядков в Бишкеке, а затем вновь арестован по делу об освобождении Батукаева.

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