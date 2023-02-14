Украинский офицер: Верьте ВСУ! Будут сюрпризы, у нас есть еще тузы в рукаве 6 14.02.2023, 19:37

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Анатолий Козловский

Анатолий Козловский рассказал, что происходит в Бахмуте.

Украинские военные не дают российской армии захватить Бахмут уже около полугода. Сломать украинскую защиту кидают наемников ЧВК «Вагнера» и кадровых военных армии РФ. Воюющий в Бахмуте офицер одного из батальонов территориальной обороны Украины Анатолий Козловский с позывным Скиф рассказал в интервью «Укринформу», что хотя ситуация тяжелая, город может обороняться еще долго.

— Ситуация тяжелая: по состоянию на данный момент город Бахмут находится в полуокружении с трех сторон. Пути снабжения припасов туда есть, но от города фактически остается только название. По нему постоянно работает артиллерия врага, и со временем нам нечего будет оборонять, здесь много разрушений.

Скиф говорит, что такая ситуация характерна для многих украинских городов и сел: те кварталы, в которые им не удается зайти, россияне просто уничтожают артиллерией.

Он рассказывает, что поначалу украинские позиции штурмовали наемники ЧВК Вагнера. Сейчас их силы истощились и они атакуют только с одной стороны, с остальных, в основном, воюют военные армии РФ.

— Если брать вагнеровцев, то это малые группы количеством 4−5 человек. Они идут, пока могут идти. Затем, как правило, попадают под шквал нашей артиллерии и начинают копать, загнав в землю палку. Когда рыть яму уже некому, к этой «отметке» идут новые группы, пока не выкопают какое-то углубление. В процессе они прячутся за своими трупами, накрываются ими, — это ужас, который мы видим своими глазами. Потомв ход идут наши беспилотники и накрывают врага в этих углублениях, — рассказывает военный.

Российские военные пытаются штурмовать украинские позиции под прикрытием бронетехники. Когда получают отпор, начинают отходить, в отличие от вагнеровцев у которых отступление карается смертью.

— Враг забрасывает нас немотивированным «мясом». Конечно, с нашей стороны люди тоже гибнут, гибнут самые лучшие, но в гораздо меньшем количестве, — заявляет украинский офицер.

Единственная трасса, по которой подвозят боеприпасы, находится под огневым контролем россиян, сейчас, пока еще держатся минусовые температуры, есть возможность использовать грунтовые дороги, говорит Козловский. Тем не менее, отмечает, украинские защитники уходить никуда не собираются.

— Бои идут за каждый метр. Бывает так, что враг неделю пытается продвинуться на 300 метров. Мы видим движение врага, но оно не столь значительно. Если не будет провалов в обороне, если кто-нибудь из бойцов самостоятельно не отойдет со своих позиций, то мы будем держать город еще долго. А намерения отходить, как вы поняли, ни у кого нет — будем сражаться.

Военный говорит, что для россиян город имеет стратегическое значение. Бахмут — это крупный железнодорожный узел, важный объект для дальнейшего наступления. Кроме того город приобрел и медийное значение.

— Верьте в ВСУ, все будет хорошо. Будут сюрпризы, ведь у нас есть еще тузы в рукаве. И отступать со своей земли мы не собираемся! Даже если мы отойдем от Бахмута и выровняем линию обороны, ничего страшного не произойдет. Можно проиграть битву, но главное — выиграть войну, — уверен офицер.

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