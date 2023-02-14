«Водителей поразила информация о количестве политзаключенных в Беларуси» 2 14.02.2023, 20:12

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Подробности акции белорусских политэмигрантов.

Активисты помешали вывезти в Евросоюз продукцию «Гродно Азота», находящегося под санкциями. Машины с ней они остановили в Литве.

Белорусы-политэмигранты блокировали две фуры на выезде из погранперехода Привалка — Райгород. Машины были загружены карбамидом.

Активисты утверждают, что о вывозе из Беларуси через литовскую границу на территорию Европейского союза продукции «Гродно Азота» активистам сообщили работники предприятия, пишет «Наша Нiва».

«Предприятие находится под санкциями за то, что большое количество работников из-за забастовки было уволено, а некоторые из них находятся под следствием. Вскоре будет вынесен приговор по делу «Рабочага руху». Работники переживают за них», — говорит один из участников акции по блокировке машин Александр Соколов.

Активисты у пограничного пункта ждали фуры два дня, а когда они появились, то вышли на дорогу с плакатами. Машины были с сербскими номерами.

«Водители не знали, что «Гродно Азот» находится под санкциями. Их поразила информация о количестве политзаключенных в Беларуси и репрессиях против рабочих. Рассказали, где загружали машину, и не возражали нашим требованиям», — отмечает Александр.

По его словам, продукция «Гродно Азота» должна была быть доставлена в Сербию.

Первой на место блокировки машин приехала полиция, которая заявила, что разбирательство по такому делу не в ее компетенции и вызвала сотрудников таможни и пограничной службы.

«Претензий к нам не было, так как наши действия были обоснованы, так как мы не допускали на территорию Европейского союза продукцию с подсанкционного предприятия», — рассказывает Александр.

Он говорит, что литовская сторона пообещала информировать «Рабочы рух», что дальше будет с задержанным товаром. Машины с ним возвращены на таможню, где будут ждать результатов расследования.

«Гродно Азот» — крупнейшее предприятие нефтехимического комплекса Беларуси. Оно входит в государственный концерн «Белнефтехим». Под санкции США и ЕС предприятие попало в 2021 году за преследование и увольнения участников забастовок после выборов.

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