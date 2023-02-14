Евросоюз признал Россию офшором 14.02.2023, 20:14

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Попадание РФ в список ЕС означает, что она не сотрудничают с налоговыми органами европейских стран.

Евросоюз обновил так называемый серый список налоговых юрисдикций. В него добавили Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику, говорится в сообщении Совета Евросоюза.

Попадание стран и территорий в серый список ЕС означает, что они не сотрудничают с налоговыми органами европейских стран.

Относительно включения в список России Совет ЕС пояснил, что диалог с ней по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик в связи с военными действиями в Украине.

Таким образом, в европейском списке офшоров стало 16 юрисдикций:

Американское Самоа;

остров Ангилья;

Багамские острова;

Британские Виргинские острова;

Коста-Рика; Фиджи;

остров Гуам;

Маршалловы острова;

Палау;

Панама;

Россия;

Самоа;

Тринидад и Тобаго;

Острова Теркс и Кайкос;

Американские Виргинские острова;

Вануату.

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