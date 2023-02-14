Евросоюз признал Россию офшором
- 14.02.2023, 20:14
- 2,704
Попадание РФ в список ЕС означает, что она не сотрудничают с налоговыми органами европейских стран.
Евросоюз обновил так называемый серый список налоговых юрисдикций. В него добавили Россию, Британские Виргинские острова, Маршалловы острова и Коста-Рику, говорится в сообщении Совета Евросоюза.
Попадание стран и территорий в серый список ЕС означает, что они не сотрудничают с налоговыми органами европейских стран.
Относительно включения в список России Совет ЕС пояснил, что диалог с ней по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик в связи с военными действиями в Украине.
Таким образом, в европейском списке офшоров стало 16 юрисдикций:
Американское Самоа;
остров Ангилья;
Багамские острова;
Британские Виргинские острова;
Коста-Рика; Фиджи;
остров Гуам;
Маршалловы острова;
Палау;
Панама;
Россия;
Самоа;
Тринидад и Тобаго;
Острова Теркс и Кайкос;
Американские Виргинские острова;
Вануату.