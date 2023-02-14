Главком армии США: Россия проиграла войну стратегически, оперативно и тактически 1 14.02.2023, 20:24

4,050

Путин просчитался.

За неполный год после начала вторжения в Украину Москва потерпела поражение в стратегическом, тактическом и оперативном планах. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, выступая на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, передает CNN.

По словам генерала Милли, Владимир Путин просчитался, думая, что сможет быстро победить Украину. Сейчас НАТО и ее союзники находятся в пике формы, а Россия стала глобальным изгоем.

«Мир по-прежнему вдохновляет украинская храбрость и стойкость. Короче говоря, Россия проиграла — они проиграли стратегически, оперативно и тактически, они платят огромную цену на поле боя», — подытожил Милли.

Пока Путин не решит прекратить войну, международное сообщество «продолжит поддерживать Украину оборудованием и возможностями, необходимыми ей для самозащиты», добавил генерал.

На заседаниях Контактной группы по вопросам обороны Украины (встречи формата «Рамштайн») собираются представители оборонных ведомств более 40 стран мира. После встречи глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что восемь стран отправят в Украину танки Stryker, Bradley, Abrams, Challenger и модернизированные Т-72. Также Норвегия будет отправлять Киеву военные и гражданские поставки на сумму 7,5 миллиардов евро в течение ближайших пяти лет.

Сразу после встречи в Брюсселе пройдет двухдневное заседание глав минобороны стран НАТО, на котором будет присутствовать министр обороны Украины Алексей Резников.

После встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Резников заявил, что в прошлом году Украина де-факто присоединилась к НАТО.

«Украинские воины сегодня на поле боя защищают всю Европу. Ими восхищается весь мир! В прошлом году Украина присоединилась к НАТО де-факто. Делаю все, чтобы в свое время это произошло де-юре», — написал он на своей странице в Facebook.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».