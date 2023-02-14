ВСУ уничтожили три склада боеприпасов оккупантов 14.02.2023, 20:26

1,340

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Российские военные сбросили с дрона на позиции украинских войск в районе Водяного аэрозольные гранаты. Тем временем украинские защитники уничтожили три вражеских склада боеприпасов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Россияне, несмотря на значительные потери, все, что не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Они продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Также активно действует вражеская авиация.

В течение 14 февраля оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданской инфраструктуре Константиновки и Краматорска в Донецкой области. Есть раненые среди мирного населения. Поврежден дворец культуры, в котором работает центр выдачи гуманитарной помощи. Также повреждено помещение медучреждения.

Кроме того, захватчики в общей сложности совершили более 25 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданским объектам Херсона, Очакова и Берислава. Российские снаряды повредили частные и многоэтажные дома, есть раненые.

К тому же, высокой остается угроза дальнейших вражеских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях не зафиксированы признаки формирования наступательных группировок россиян. Оккупанты не прекращают минометные и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов вблизи линии столкновения. Вражеским атакам подверглись районы населенных пунктов Янжуловка Черниговской области; Толстодубово, Белокопытово, Волковка, Волфин и Басовка Сумской области, а также Ветеринарное, Барановка, Стрелка, Красное, Терновая, Глубокое, Волчанск, Волчанские Хутора, Чугуновка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Купянск и Редкодуб.

На Купянском и Лиманском направлениях захватчики обстреляли из танков, минометов и артиллерии более 15 населенных пунктов, включая Берестово, Вишневое и Табаевку Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховку, Невское, Краснопоповку, Песчаное, Диброву, Серебрянское лесничество, Белогоровку Луганской области и Федоровку - Донецкой. Нанесли авиационные удары в районах Берестового, Жилищки и Верхнекамянского.

На Бахмутском направлении под минометные и артиллерийские обстрелы попали более 20 населенных пунктов, в том числе Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Железнянское, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Клищиевка, Железное, Нью-Йорк Донецкой области. Авиационные удары коснулись районов Бахмута, Ивановского и Курдюмовки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские атаки попали 22 населенных пункта, в частности, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Большая Новоселка, Времевка и Нескучное Донецкой области. Также россияне нанесли авиационные удары неподалеку от Авдеевки и Угледара. К тому же, враг сбросил с дрона на украинские позиции в районе Водяного аэрозольные гранаты нелетального действия типа К-51.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы более 20 населенных пунктов. Среди них - Ольговское, Малиновка, Староукраинка, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области. Также россияне нанесли авиационные удары возле Малиновки и Новоданиловки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и город Херсон и районы более 25 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Гавриловку, Берислав, Веселое, Ингулец, Антоновку, Зимовник, Белозерку, Днепровское и Огромное Херсонской области.

Тем временем авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения живой силы, 3 склада боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».