В Беларуси диспансеризация населения теперь зависит от возраста 14.02.2023, 20:35

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Взрослое население разбито на две группы диспансерного наблюдения.

В Беларуси диспансеризация населения теперь зависит от возраста. По новым правилам диспансеризация началась с 1 января 2023 года и ежегодно крупные городские поликлиники принимают до 100 человек на диспансеризацию в день. Об этом на радио «Минск» рассказала главврач 11-й поликлиники столицы Ирина Болдарева.

По ее словам, все взрослое население разбито на две группы диспансерного наблюдения. Первая – с 18 до 39 лет, вторая с 40 лет и старше. Первая группа проходит диспансеризацию раз в три года, вторая – раз в год.

Ирина Болдарева подчеркнула, что диспансеризация проводится в целях медицинской профилактики, выявления основных социально значимых заболеваний, пропаганды здорового образа жизни и воспитания у людей ответственности за свое здоровье.

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