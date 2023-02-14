Во время стрелкового боя полицейские эвакуировали последнего ребенка из Угледара 14.02.2023, 20:39

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Во вторник, 14 февраля, правоохранителям удалось эвакуировать последнего ребенка из Угледара (Донецкая область).

Об этом сообщает страница ГУНП в Донецкой области.

«15-летний сын священника оставался единственным ребенком в городе, который круглосуточно штурмуют российские войска. Рискуя жизнью, «Белые ангелы» провели очередную спасательную операцию и во время стрелкового боя вывезли мальчика с семьей», - говорится в сообщении.

Отмечается, что семья уже в безопасности. На сегодня ситуация в Угледаре остается напряженной, а в городе остается более 300 взрослых.

«В настоящее время все усилия экипажей «Белый Ангел» направлены на эвакуацию людей из зоны боевых действий в безопасные районы. Приоритетное направление — семьи с детьми», - добавили в полиции.

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