Во время стрелкового боя полицейские эвакуировали последнего ребенка из Угледара
- 14.02.2023, 20:39
- 1,374
Видео.
Во вторник, 14 февраля, правоохранителям удалось эвакуировать последнего ребенка из Угледара (Донецкая область).
Об этом сообщает страница ГУНП в Донецкой области.
«15-летний сын священника оставался единственным ребенком в городе, который круглосуточно штурмуют российские войска. Рискуя жизнью, «Белые ангелы» провели очередную спасательную операцию и во время стрелкового боя вывезли мальчика с семьей», - говорится в сообщении.
Отмечается, что семья уже в безопасности. На сегодня ситуация в Угледаре остается напряженной, а в городе остается более 300 взрослых.
«В настоящее время все усилия экипажей «Белый Ангел» направлены на эвакуацию людей из зоны боевых действий в безопасные районы. Приоритетное направление — семьи с детьми», - добавили в полиции.