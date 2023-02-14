«Люди, если вы что-то обещаете, делайте» 14.02.2023, 20:57

1,066

Официантка, которая «обиделась» на чаевые, уволилась и рассказала свою версию произошедшего.

Ольга та самая официантка, которая опубликовала в TikTok пост с чеком гостей на 648 рублей, фразой «не обидьте» и монетой в два рубля. Многие пользователи считали это так: официантка обиделась на чаевые. Сама же героиня ролика утверждает, что вела речь не об этом. Таким образом, объясняет, она лишь попробовала «начать прививать людям культуру общения с обслуживающим персоналом». Но получилось, как получилось. Блог «Люди» публикует ее версию произошедшего. Мы перепечатываем этот текст.

«Тут я сама виновата. Я неправильно выразилась, но я не блогер»

Ольге 36 лет. По образованию она технолог деревообрабатывающего производства, швея-портной и бухгалтер. В общепите с перерывами работала более десяти лет. Часть из них на позиции администратора. В 2021-м, когда снова решила вернуться в эту сферу, из-за проблем со здоровьем искала именно вакансии официанта, чтобы, если почувствует себя плохо, была возможность замениться. До 14 февраля работала в одном из семейных развлекательных центров Минска. Сегодня ее рассчитали. Ушла она по обоюдному согласию с администрацией заведения.

— До ситуации с видео никаких проблем на работе у меня не возникало, — говорит она и чуть хаотично вспоминает, что предшествовало посту с чеком. Гости, которым принадлежал данный счет, были в их заведении в пятницу. Праздновали детский день рождения. Работать с ними, говорит официантка, было приятно. Никаких вопросов у нее к ним нет. «Отблагодарить» они не обещали, а эти два рубля — их сдача.

— Когда я иду на кассу, всегда фотографирую чеки. Бывают, разные ситуации. Гости могут, например, сказать, что им не выдали чек, поэтому я по привычке, оставшейся со времени работы администратором, делаю себе фото, — объясняет собеседница.

Так этот снимок остался у нее в телефоне. Дальше случилась суббота. День, как это часто бывает в заведениях общепита, «сумасшедший». Особых прецедентов в этот выходной не случалось, но, как говорит Ольга, к тому моменту у нее внутри «накопилось».

— Некоторые гости думают, можно со своим. Представляете, каково официанту, когда видишь, что люди выставляют свой алкоголь, соки, еду. Это замечает начальство. Ты подходишь к человеку, объясняешь, почему так нельзя. Они хамят. Как официант, я могу услышать и какое-то недовольство от повара. Получается, мы словно игрушка для битья, — не скрывает эмоций собеседница. — Вместе с тем, работы много. Ты на сменах практически без выходных. Параллельно есть и свои дела. К субботе на меня навалилось со всех сторон. Нервы сдали, и я записала это видео. Тем более я давно хотела начать рассказывать людям, как себя вести в заведениях.

В ролике Ольга высказала все «наболевшее» и прикрепила чек пятничных клиентов. Их счет, говорит, для семейного развлекательного центра «нормальный», читай, стандартный. По словам собеседницы, внушительная сумма в «итого» у посетителей обычно набирается за счет аренды VIP-комнаты, специальной программы и анимации. По кухне же заказы часто небольшие. Она уверена, что такой чек мог быть у многих их гостей, поэтому она и не рассчитывала, что кто-то его узнает, и воспримет ее слова на свой счет.

— Но тут я сама виновата. Я неправильно выразилась, но я не блогер, — Ольга признает, что была неправа. — Я с 2006-го работаю, мне есть с чем сравнивать. В последнее время денег у людей стало меньше. Да дело и не в деньгах. Просто, люди говорят, что отблагодарят (а это бывает часто), а в итоге ноль — становится обидно. Это все копится. Ты ведь уделяешь этим гостям больше внимания, а другой официант разрывается из-за того, что ты не успеваешь дать остальным больше сервиса. Посыл моего видео был такой: «Люди, если вы что-то обещаете, делайте». Я не делю гостей по чеку на богатых и бедных, но не нужно мне ничего обещать. Я всех обслуживаю одинаково.

— Но, когда человек видит чек и монету, которую воспринимает как чаевые, сложно подумать, что тебе хотят сказать про культуру питания.

— Все верно. И в следующем видео, я стала разъяснять, что имела в виду, в ответ мне писали: «Переобуваешься» и прочее. И тут уже ничего не доказать.

«Я не правильно сформулировала мысль. Правда, поняла это только, когда позже пересматривала»

По словам Ольги, она не рассчитывала, что видео настолько разлетится по интернету. Думала, его увидят лишь ее знакомые официанты, и даже поставила там хэштэг «#официантыпоймут».

— О том, что ролик стал набирать популярность, узнала случайно. Кто-то из гостей спросил, не меня ли он видел в TikTok и сказал: «Мы на вашей стороне». У ролика тогда уже было 200 тысяч просмотров, — рассказывает собеседница. — Когда он стал расходиться, я начала задумываться про то, что, наверное, придется уйти с работы, ведь люди начали называть заведение, где я работаю. А я не хотела, чтобы у центра были неприятности. Хотя тогда еще была надежда, что все успокоится.

На вопрос, почему в тот момент не удалила видео, Ольга отвечает так:

— А смысл? Оно ведь понеслось. Если бы удалила, люди подумали, даю заднюю. Но нет, в чем я не права? Зачем удалять? Позже видео опубликовал Кокобай (телеграм-канал «Мерзкий Кокобай». — Прим. ред.). Его пост для меня звучал так, мол, официанты обнаглели. Затем мои слова стали переворачивать и другие паблики. Я написала Кокобаю, хотела, чтобы он выслушал мою точку зрения, но он не ответил. Позже отредактировал пост. Сейчас, кстати, мое видео удалено. Почему? Не знаю, обратилась с этим вопросом в техподдержку TikTok.

Когда видео пошло в свет, гостья, которой принадлежал чек, себя узнала. По словам Ольги, посетительница, написала отзыв на заведение. Увидев его, Ольга решила сама обратиться к женщине:

— Я объяснила ситуацию и то, что не хотела ее обидеть. Спросила, зачем она оценивает заведение. Предложила, оценивать мою работу. Она мне не ответила. Не знаю, писала ли она на меня какую-то жалобу. Я также объяснила, что ее чек был просто приложен. История была совсем не про них. Написала, я не оправдываюсь, но я не ожидала, что, начав прививать людям культуру гостя, эта девушка, как и я, окажемся в такой ситуации. Рассказала, что в TikTok я говорила про большинство случаев, и оставила ссылку на свой аккаунт.

— А вы не писали извинения?

— Я это имела в виду, но слово «извините» не написала. Я прекрасно понимаю, что сама виновата в том, что начала неправильно подавать информацию. Но сейчас это уже никому не доказать.

— Вам не показалось, что ролик, который вы записали, человеку со стороны кажется хамоватым?

— Да, знаю, что я там такая злая тетка. Я неправильно сформулировала мысль. Правда, поняла это только, когда позже пересматривала. А тогда я просто отскочила на полторы минуты, все записала и побежала.

— Вы с работодателем разбирали данную ситуацию?

— Да, но я не хочу, чтобы это публиковали. Мне жаль, что пострадало заведение, что оценивали не мою работу.

— Ожидали, что будет так много негативных комментариев?

— Да, я читаю и отношусь к ним спокойно. Единственное, что меня обидело — это переворачивание ситуации. Чтобы объяснить свою позицию, я стала записывать людям ответы на вопросы. И заметьте, те, кому отвечала, больше не пишут или же переходят на личности. Но, когда человеку нечего сказать, он говорит, посмотри на себе в зеркало. Таких людей прошу оценивать мою работу, а не внешность. В то же время я получила и много поддержки. Большая часть из нее от официантов. Коллеги спрашивают, что я буду делать дальше, и предлагают работу. В основном зовут те кафе, где я когда-то работала.

«Сейчас люди оставляют чаевых намного меньше, чем раньше»

На улицах Ольгу пока не узнают, но соседи ролик видели, поэтому спрашивают, что с работой. О трудоустройстве официантка не переживает. Говорит, она человек, который любит что-то новое. К тому же сейчас занимается на курсах. Это значит, будет больше времени на учебу.

— С другой стороны у меня появился шанс, скажем так, развязать свой язык и начинать прививать людям культуру общения с обслуживающим персоналом. С продавцами, врачами. Планирую выпускать ролики, в которых буду говорить о работе с людьми, — отмечает она. — В последнее время стало много хамства. В профессии официанта это самое сложное. Все считают, мы стоим и ничего не делаем. На самом деле, когда официант приходит на работу, хорошо если у него будет время поесть или сходить в туалет. Независимо от того, есть гости или нет, мы постоянно чем-то заняты. Например, натираем посуду.

— Насколько важную роль в зарплате официанта играют чаевые?

— Работодатели закладывают невысокую зарплату. В зависимости от заведения ставка примерно 1,8−5 рублей час. Остальное, считается, добавляют хорошие чаевые. В итоге, когда официант начинает говорить о повышении, ему отвечают: «У вас же чаевые». Такие истории за последний год я слышала от многих ребят. Не спорю, порой гости оставляют щедрые чаевые. Может быть хороший день или даже неделя, но может и вообще ничего не быть.

— Сколько нужно в месяц чаевых, чтобы официант мог нормально жить?

— Вопрос не в суммах. Полтора месяца назад у нас были гости, с которыми было просто приятно работать. Они отдавали свою энергию. Подходила к ним, и мне было очень приятно. И речь вообще не о чаевых. Я особо не рабою за чаевые. Руководство об этом знает. Бывает, обсуждаем между официантами: «Ну что не оставили?» Понятно, где-то пошутим. Но иногда с гостями просто приятно работать.

— Щедрые ли белорусы?

— Сейчас люди оставляют намного меньше, чем раньше. Хотя опять же все по-разному. Кто-то может попить кофе и положить 5−10 рублей, кто-то посидит на тысячу, приложит карту и спасибо не скажет. С другой стороны, рассчитался и хорошо. Есть случаи (что-то у меня было, что-то читала в комментариях), когда гости, например, не доложили рубль или пятьдесят копеек. Подходишь, тихонечко, чтобы никто не слышал, говоришь о нехватке, а тебе: «А что сама не можешь доложить?» Я-то могу, но, когда у тебя пустая неделя, с чего я доложу?

— Но вы не обязаны ни за кого платить.

— Не обязана, но люди порой считают иначе, а потом швыряют тебе этот рубль. Просто нет культуры общения. Опять же проблема не в чаевых, а в том, что некоторые считают: им все обязаны. И, если ты персонал, ты никто и ничто. Тебя могу оскорбить, неудачно пошутить. Только один раз, я тогда работала в другом заведении, на утро мне позвонила девушка и извинилась за свое поведение. Раньше мы с коллегами слышали извинения чаще. Бывает, конечно, что и гости недовольны. Но тогда мне бы хотелось, чтобы они в глаза говорили о непонравившемся, а не писали втихаря отзывы в интернете.

— Планируете вернуться в сферу общепита?

— Пока взяла паузу, но вообще, я люблю свою работу. Мне нравится дарить людям хорошее настроение. Ведь официант — это тот же психолог. Вот пришел гость не в духе, а тебе нужно изменить его настроение.

— Вы планируете записывать видео дальше, нет страха, что снова люди вас не так поймут?

— Нет, я научилась на своих ошибках. Буду сначала формулировать мысли, записывать на листочек, а потом говорить, как делают другие блогеры.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».